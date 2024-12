Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare finisce l’anno sul campo ostico di Valdisieve

Pisa, 20 dicembre – Dodicesima gara del campionato di serie C, ultima dell’anno, per il Cosmocare CUS Pisa, di scena sabato a Pontassieve, contro la quotata Valdisieve, che in casa ha perso una sola volta. I ragazzi di Scocchera, tornati finalmente al successo, domenica scorsa in casa con Agliana, dovranno cavalcare l’onda positiva per cercare di finire il 2024 nel migliore dei modi, allontanandosi sempre più dall’ultimo posto, oggetto di contemporaneo spareggio tra Fucecchio e Sansepolcro.

VALDISIEVE – Reduce da una tranquilla salvezza senza passare dai play-out, la compagine del confermato coach Pescioli ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, con sette vittorie nelle prime undici gare, un ruolino di marcia interessante, soprattutto in casa, dove ha perso una sola volta, nella giornata inaugurale, contro la capolista Montevarchi. In serie positiva da tre turni, il quintetto biancoverde può contare sugli esperti capitan Occhini e Rossi, e su atleti più giovani, come Faticanti, Municchi, Ciacci, Valletti e Simoncini, già sufficientemente maturi per rendere competitivo il team. La squadra di Pontassieve ha vinto nella scorsa giornata sul campo caldo di Sansepolcro, grazie ad un ottimo avvio di ripresa, mandando a segno nove atleti, di cui ben cinque in doppia cifra.

COSMOCARE CUS PISA – Abbandonato l’ultimo posto, grazie alla seconda vittoria in sei gare giocate sul proprio parquet, la squadra di Scocchera, dopo alcune sconfitte molto pesanti, soprattutto in ottica salvezza, con CUS Firenze e Pontedera, deve cercare di crescere nel gioco ed in classifica, in attesa dell’altra sfida importantissima per la permanenza in categoria, contro Fucecchio, in programma al rientro dalle festività. Contro Endasfalti Agliana, compagine certamente solida, con alcuni atleti molto esperti, ci sono stati momenti critici, ma stavolta i gialloblù hanno dimostrato di saperli superare, tornando finalmente a tirare dall’arco come nelle migliori giornate: 11 triple (3 di Ciano e Burgalassi, 2 di Giannelli e Quarta e 1 di Cecconi), a fronte delle 6 avversarie, sono la cifra del successo pisano. A Pontassieve sarà difficile ripetersi, ma a Burgalassi e compagni non mancano morale e motivazioni.