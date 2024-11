Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare perde la sfida salvezza a Bottegone

Pisa, 11 novembre 2024 – Ancora una sconfitta per il Cosmocare CUS Pisa in serie C, nello spareggio per l’ultima posizione a Bottegone, contro il Valentina's Camicette, che ha colto proprio con gli universitari il primo successo in campionato, raggiungendo così a quota due il CUS e Sansepolcro. Contro una squadra tutt’altro che imbattibile, gli uomini di Scocchera sono rimasti in partita fino a 10” dalla conclusione, ma hanno alla lunga pagato il vantaggio di 14 lunghezze concesso ai padroni di casa all’intervallo lungo, frutto di un pesante 13-3 nei 2 minuti prima del riposo.

LA CRONACA – L’avvio è stato in equilibrio, con il primo quarto che si è concluso sul 17-17. Nel secondo il quintetto di Scocchera mantiene la parità e si porta anche in vantaggio con una tripla di Giannelli (24-26), ma i termali riescono a tenersi qualche punto avanti fino a 2’ dal riposo (34-30). Nei secondi conclusivi della prima frazione, gli universitari però hanno un black out, sbagliano tutto il possibile e, senza ragionare, prendono un parziale di 13-3 che mette una seria ipoteca sul risultato finale (47-33). Nella ripresa i gialloblù, trascinati da Giannelli, trovano un 10-0 che li riporta in partita (50-45), e si avvicinano sul 58-54 con un gancio di Carpitelli, per terminare il terzo parziale sul 59-54. Negli ultimi 10 minuti, il Cosmocare accorcia ancora con Carpitelli (62-60), senza mai però riuscire a trovare la continuità per pareggiare e mettere la freccia. Nell’ultimo minuto due triple di Giannelli tengono il CUS a un canestro da Bottegone (79-77), che si mantiene lucido in lunetta sul fallo sistematico. A 14” dalla conclusione, sull’80-77, dopo l’ultimo timeout, il CUS libera Ciano per la tripla del pareggio ma la guardia non centra neanche il ferro e, sul capovolgimento di fronte, i locali segnano 2 liberi che valgono i due punti.

I VALORI – In una serata con molti errori, da segnalare la prova di Giannelli (22 punti, 5 triple e 7/7 in lunetta), seguito in doppia cifra da Carpitelli e Spagnolli.

Bottegone-CUS Pisa Cosmocare 82-77 Parziali: 17-17, 30-16, 12-21, 23-23

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 4, Cosci, Colombini, Cecconi 9, Burgalassi 6, Spagnolli 13, Apolloni, Corbic 6, Giannnelli 22, Madeo 3, Carpitelli 18, Quarta 2. All.: Scocchera.

Valentina's Camicette Bottegone: Magnini, Biagi 16, Mati 1, Cukaj 6, Calderaro 7, Cecconi, Meacci 23, Giusti 7, Milani 4, Agostini, Catalano 15, Santi 3. All.: Milani.