Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare strapazza in casa Sansepolcro

Pisa, 14 ottobre 2024 – Esordio vincente e convincente del Cosmocare CUS Pisa, di fronte al proprio pubblico, accorso numeroso, nella seconda giornata del campionato di serie C: gli uomini di Scocchera hanno nettamente superato il forte Dukes Sansepolcro, che solo alcune settimane fa si era imposto sul proprio campo in Coppa Toscana, riuscendo a sopperire, con intensità e tattica, alla maggiore fisicità degli aretini. Dodici triple segnate contro tre sole subite è la cifra di un match che ha visto gli universitari dominare, con un vantaggio che ha raggiunto le 34 lunghezze alla fine del terzo periodo.

LA CRONACA – L’avvio della gara è stato in equilibrio, con gli universitari, trascinati dal miglior Spagnolli, autore di 7 punti nel primo quarto, abili a portarsi in vantaggio per 16-13, per concludere il parziale sul 22-17. Nel secondo, il Cosmocare CUS spinge ancora, blocca le molteplici fonti offensive aretine e, con 6 punti di Cecconi, mette a segno un break di 21-10, che porta le due squadre al riposo sul 43-27. In avvio di ripresa è Giannelli a prendere i compagni per mano, con 11 punti fondamentali, per un parziale di 23-5 che di fatto chiude l’incontro alla fine del terzo periodo (66-32). Nell’ultimo c’è infatti solo spazio per i titoli di coda, con gli universitari che mettono in campo tutta la rosa e gli ospiti che accorciano con Bassetti e Beccafichi.

I VALORI – Con ben dieci atleti su dodici a segno, il CUS Pisa Cosmocare ha chiuso con Giannelli e Spagnolli in doppia cifra: il primo con 16 punti (3 triple, 2 canestri e 3 su 5 in lunetta in 19’), il secondo con 13 (2 triple, 3 canestri, di cui una schiacciata, e 1 su 2 ai liberi in 27’ di gioco). Tra le file dei Dukes Sansepolcro solo sette i giocatori andati a canestro, con Bassetti (15), Spillantini (10) e Beccafichi (12) in doppia cifra.

CUS Pisa Cosmocare-Dukes Romolini Sansepolcro 77-58

Parziali: 22-17, 21-10, 23-5, 11-26

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 8, Cosci, Colombini 1, Cecconi 9, Burgalassi 7, Corbic 6, Spagnolli 13, Apolloni, Carpitelli 8, Giannnelli 16, Madeo 3, Quarta 6. All.: Scocchera.

Romolini Dukes Sansepolcro: Bassetti 15, Spillantini 10, Santiago 6, Menichetti, Ortolani 4, Beccafichi 12, Meshvildishvili, Hassan 7, Della Mora, Sekrouf. All.: Cristini.