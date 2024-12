Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare torna in casa per vincere contro Agliana

Pisa, 13 dicembre – Undicesima gara, ultima dell’anno davanti al proprio pubblico, per il Cosmocare CUS Pisa, di scena domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi contro l’esperta Endiasfalti Agliana, nel campionato di serie C. I ragazzi di Scocchera, che domenica scorsa a Prato hanno ritrovato Ciano ma hanno avuto il solito crollo nel momento cruciale del match, dovranno cercare con ogni mezzo di andare a punti, per provare ad abbandonare il fondo classifica.

ENDIASFALTI AGLIANA – La squadra di coach Gambassi è una compagine di centro classifica, che ha vinto gare importanti, come quelle in trasferta a S.Vincenzo e Pontedera, perdendone altre sulla carta più abbordabili come quelle contro CUS Firenze e l’ultima, in casa, con il redivivo Sansepolcro. Dopo una stagione in crescita, la società termale ha fatto innesti importanti, come Sebastiano Manetti e Filippo Giannini. Giannini, per ora non impiegato in campionato, è un temibile tiratore con un passato di atleta di vertice in serie B, in Toscana e fuori, Manetti è un’ala forte, pure con passati in A2, B e C gold. Tra i confermati, l’altro lungo Emanuele Rossi, con un lungo passato in C gold, in grado di tenere un media di oltre 15 punti a partita, il giovane play Mucci e l’esperta guardia Nesi, pure con una lunga esperienza in categoria.

COSMOCARE CUS PISA – Con quattro gare perse, nelle cinque finora giocate in casa, la squadra di Scocchera è reduce da due sconfitte, una molto pesante, per la classifica, sul proprio parquet con la Juve Pontedera, dimostratasi più compatta e competitiva, la seconda a Prato, sul campo dell’esperta Pallacanestro Dragons, infarcita di giocatori con un trascorso in serie B e giovani promettenti, in cui i gialloblù sono stati in partita fino a 5 minuti dalla fine, per poi cedere di schianto secondo un copione già visto. Nella lotta, che ad anno nuovo diventerà sempre più drammatica, per mantenere la categoria, il CUS è ora all’ultimo posto insieme a Folgore Fucecchio e a Sansepolcro, che però appare in crescita dopo il cambio di allenatore, con il vice Bartolini subentrato al dimissionario Cristini. Troppi sono stati i punti finora regalati a compagini che hanno come obiettivo primario la salvezza, come Pontedera, Bottegone e CUS Firenze, a fronte del solo successo con Sansepolcro.

“Adesso è il momento di strappare a tutti i costi una vittoria da qui a Natale -dichiara la società universitaria- guardando partita per partita, mettendo sul campo grinta e entusiasmo che devono essere il nostro marchio di fabbrica per difendere i nostri colori.”