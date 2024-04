Basket, in serie C il CUS Pisa gioca sul campo della Folgore Fucecchio per vincere

Pisa, 12 aprile 2024 – Ultimo atto prima dei play-out di serie C, per il Cosmocare CUS Pisa, impegnato sabato in trasferta a S.Miniato, per l’occasione campo di gioco della Folgore Fucecchio, avversaria diretta, insieme con Monsummano, nella ricerca della migliore posizione per affrontare il primo turno delle sfide salvezza. Se nel girone E, è già certo fin da ora che Synergy Valdarno è ultima e Carrara penultima, nel raggruppamento D gli universitari hanno ancora parecchi scenari aperti. Battendo Fucecchio, sulla base del risultato di Bottegone potranno infatti arrivare quartultimi ed incontrare il modesto Synergy, oppure terzultimi ed agganciare Carrara, che li ha però battuti due volte nella prima fase. Perdendo invece sul parquet della Folgore, che ha vinto in maniera rocambolesca a Pisa, in base al risultato del Monsummano, gli uomini di Vincenzini potrebbero arrivare penultimi o ultimi, mettendosi in una situazione ben più insidiosa per il primo turno dei play-out. FOLGORE FUCECCHIO – La squadra allenata da Samuele Rastelli, reduce da una stagione molto travagliata, con una sola vittoria nel corso della regular season, ha recentemente tesserato gli esperti giocatori livornesi Tommaso Spinelli e Francesco Mori, entrambi ex Liburnia, ed ha in Christian Ghiarè, guardia di provenienza Montecatini, il miglior realizzatore, con una media in doppia cifra, seguito dall’altra guardia Berti e dall’ala Menichetti. Nella seconda fase la Folgore ha vinto solo con Monsummano e proprio con il CUS a Pisa, al termine di un match regalato allo scadere dai padroni di casa. Nell’ultimo turno, Fucecchio ha perso a casa della Fides Livorno, senza demeritare e rimanendo in corsa fino al termine. CUS PISA COSMOCARE – I gialloblù del cherubino, pur non al completo, nell’ultimo turno hanno superato, in un caldissimo finale, la Fides Montevarchi, già salva, ribaltando la prova modesta dell’andata, in cui erano stati letteralmente spazzati via, grazie ad un terzo periodo di grande spinta, in cui hanno preso un vantaggio a due cifre, difeso vittoriosamente, non senza colpi di scena, nei secondi conclusivi. Anche in questa occasione, come già accaduto spesso nella stagione, gli universitari hanno rischiato di farsi raggiungere e superare dagli avversari, ma sono però riusciti a mantenere lucidità in lunetta ed in difesa, riuscendo a chiudere con quattro liberi di vantaggio (74-70).