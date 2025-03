Basket, in serie C il CUS Pisa gioca sul campo della forte Endasfalti Agliana

Pisa, 28 marzo 2025 – A tre turni dal termine della regular season, la stagione del Cosmocare CUS Pisa sembra ormai segnata, dopo le ultime tre sconfitte, con Sancat Firenze, con la diretta concorrente Pontedera e con la vicecapolista Dragons Prato. Fanalino di coda nel campionato di serie C, a 4 punti da CUS Firenze, con cui è peraltro in svantaggio nella differenza canestri, il quintetto di Scocchera dovrebbe vincere tutte le rimanenti gare e sperare nella sconfitta degli avversari, per poter evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta. Compito praticamente impossibile, se si considera che il prossimo impegno è domenica sul campo dell’Endasfalti Agliana, terza, imbattuta nel girone di ritorno, che aveva trovato proprio a Pisa una delle sue ultime sconfitte, in una delle poche partite quasi perfette dei gialloblù.

ENDIASFALTI AGLIANA – La squadra di coach Gambassi è imbattuta nel girone di ritorno, al terzo posto in piena zona play-off, in serie positiva da dieci gare, grazie ad innesti importanti, come Giannini e Manetti, il primo un temibile tiratore con un passato di atleta di vertice in serie B, in Toscana e fuori, il secondo un’ala forte, pure con passati in A2, B e C gold. Tra i confermati, l’altro lungo Rossi, capocannoniere con un lungo passato in C gold, in grado di tenere una media di oltre 15 punti a partita, il giovane play Mucci e l’esperta guardia Nesi, pure con una lunga esperienza in categoria. I biancoverdi sono reduci da un brillante, lottato, successo in casa di un Sansepolcro in crescita, fortemente motivato nella lotta per la salvezza, siglato da 27 punti di Giannini.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata, gli universitari si erano aggiudicati i due punti, al termine di un match equilibrato, che Burgalassi e compagni, autori di 11 triple, avevano dimostrato di saper vincere nettamente nel momento topico, smentendo, almeno per una volta, le molte maldestre sconfitte maturate nel finale. Per gli uomini di Scocchera, la cui sorte, a tre giornate dalla fine della regular season, sembra segnata, l’unica aspettativa è quella di giocare dignitosamente, come nel match perso in casa con la vicecapolista Dragons Prato, per congedarsi nel migliore dei modi dalla serie C, al termine di una stagione sicuramente molto sfortunata.