Basket, in serie C il CUS Pisa perde con Fucecchio e sprofonda nel baratro

Pisa, 18 marzo 2024 – Non ha ancora perso la guerra, il Cosmocare CUS Pisa, ma ha sicuramente perso la battaglia più significativa che aveva davanti, nella seconda fase del campionato di serie C, propedeutica ai play-out e alla salvezza. In casa con la Folgore Fucecchio, che aveva vinto finora una sola gara in tutta la stagione e che era da sola il fanalino di coda del girone, il quintetto universitario ha regalato gli ennesimi due punti, perdendo in volata, così come aveva fatto con Bottegone, al termine di un match in cui tutti i giocatori più esperti sono stati sotto tono e inspiegabilmente non decisivi, se non in negativo. LA CRONACA – La gara, che sa tanto di spareggio play-out, non è certo godibile fin dall’inizio, con le due compagini contratte, specialmente il Cosmocare CUS, che in attacco trova 2 triple di Giannelli e una di Buzzo, dimostrando ancora una volta di non saper attaccare il canestro, ma puntando quasi esclusivamente dai tiri dall’arco. Sotto per 13-16 alla fine del primo quarto, i padroni di casa si risollevano nel secondo, in cui, pur con un eloquente 0 su 8 da tre, attaccano il ferro con Carpitelli che segna 9 punti e cattura 3 rimbalzi, trascinando così il CUS verso un parziale di 19-13, che consente ai locali di andare in vantaggio al riposo (32-29). Il sorriso per gli universitari si spegne però presto, perché in avvio di ripresa gli ospiti, forse favoriti da una difesa pisana non sempre determinata, mettono a segno un parziale di 20-14, con 3 triple, a fronte di un attacco gialloblù sterile e ancora basato sul solo Carpitelli. L’EPILOGO - L’ultimo quarto, iniziato sul 46-49 per gli ospiti, vede il CUS Pisa in affanno, alla ricerca del controsorpasso, che avviene grazie alla ritrovata vena dall’arco, con 2 triple di Buzzo e altrettante del sorprendente giovane Colombini, forse l’unica nota positiva in casa pisana. Nei decisivi 40" finali, tra i cussini succede di tutto, con errori in lunetta, un fallo senza senso, un contropiede non sfruttato a 13” e, a 6” secondi, per la terza volta in poche settimane, viene lasciato libero il miglior realizzatore avversario, nella fattispecie Ghiarè, che segna il canestro del definitivo sorpasso. CUS Pisa Cosmocare-Folgore Fucecchio 68-69 Parziali: 13-16, 19-13, 14-20, 22-20 Cosmocare CUS Pisa: Cerulli, Fiorindi 4, Cosci, Colombini 7, Trapani, Buzzo 13, Corbic 4, Spagnolli 2, Marino 2, Giannelli 15, Carpitelli 20, Quarta 1. All.: Forti. Folgore Fucecchio: Mbaye, Foschi, Mori 8, Gazzarrini 6, Spinelli 8, Tamburini, Berti 9, Chiti 6, Menichetti 7, Tessitori 2, Orsucci, Ghiaré 23. All.: Rastelli. Giuseppe Chiapparelli