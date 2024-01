Basket, in serie C il CUS Pisa torna in campo dopo quasi un mese per vincere con Carrara

Pisa, 12 gennaio 2024 – Torna in campo, dopo quasi un mese, il Cosmocare Cus Pisa, nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C. La squadra di coach Forti, che ha osservato il previsto turno di riposo, dopo le lunghe festività natalizie del girone di andata, affronta, domenica alle 18 al PalaCus, il Centro Minibasket Carrara. CMC CARRARA - CMC Carrara è una squadra che ha mantenuto l'ossatura dei giocatori che hanno disputato una bella stagione in C Silver, la scorsa stagione, sotto la guida di coach Bertieri. Il reparto guardie comprende il capitano Fiaschi, da sempre al CMC, playmaker esperto con punti nelle mani, quasi sempre in doppia cifra, insieme a Pipolo, Mancini e Russo. Più vicino al canestro Suriano Simoncini, Tedeschi e Sequani, molto fisici ma capaci anche di segnare dalla distanza, costituiscono un pacchetto non male per la categoria. La squadra carrarina, che ha due punti in meno dei cussini, con sole quattro vittorie, non è al top della condizione, e anche nel recente turno infrasettimanale ha perso malamente in casa con un’Agliana in crescita. All’andata era durata solo un quarto, la partita del Cosmocare Cus Pisa, sul campo di Carrara: i ragazzi di Cristiano Forti, sotto di un solo punto dopo 10 minuti, avevano infatti terminato gli altri periodi di gioco con distacchi di 7, 7 e 9 punti, concludendo il match con un passivo di ben 24 lunghezze, con il solo Carpitelli in grado di lottare fino al termine sotto i tabelloni. COSMOCARE CUS PISA – Reduce da una prima parte di stagione con luci ed ombre, quartultimo, a quattro punti dal fanalino di coda, Synergy Valdarno, e a sei dalla quarta, Juve Pontedera, al momento ultima compagine a poter accedere al girone per la promozione, il quintetto di Cristiano Forti, con sette gare da giocare, non è ancora condannata dalla matematica ad abbandonare il sogno play-off, e al tempo stesso ha tutte le carte in regola per presentarsi al girone salvezza con una situazione tranquilla. A tal proposito, contro un CMC Carrara che ha solo due punti in meno ed è in vantaggio negli scontri diretti, per Fiorindi e compagni il successo è d’obbligo, nella prima gara del nuovo anno davanti al proprio pubblico. Giuseppe Chiapparelli