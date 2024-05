Basket, in serie C, il CUS Pisa vince a Carrara e passa il primo turno dei play-out

Pisa, 2 maggio 2024 – Il Cosmocare CUS Pisa sfrutta il secondo match-point, in gara quattro del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, a Carrara, sul campo del Centro Minibasket: gli universitari hanno iniziato con il piede giusto, andando al riposo in vantaggio e schiacciando i padroni di casa nella ripresa, con un bottino speciale di 13 triple nei quaranta minuti complessivi. I ragazzi di Vincenzini superano così il turno, condannano Carrara alla retrocessione e si inseriscono tra le quattro compagini che lotteranno per tre posti nella serie C del prossimo anno, consapevoli che, la squadra che si piazzerà quarta sarà in ogni caso la prima in caso di eventuale ripescaggio.

LA CRONACA – Scesi in campi con Fiorindi, Cosci, Giannelli, Carpitelli e Quarta, a cui Carrara risponde con Russo, Suriano Simoncini, Sequani, Fiaschi e Mancini, gli universitari partono con il piede giusto, difendono bene sul cecchino Sequani e si portano sul 14-18, con tre triple di Fiorindi, Cosci e Quarta. Nel secondo parziale i gialloblù tengono, sospinti da 7 punti di Spagnolli (2 canestri e 1 tripla) e vanno al riposo sul 29-33 in proprio favore. La svolta é in avvio di ripresa, con un super Gianelli, protagonista del terzo periodo con 15 punti (1 su 2 da due, 4 su 4 da tre e 1 su 1 dalla lunetta), che trascina i pisani ad un parziale di 11-30 che di fatto chiude il match (40-63). Nel finale c’é infatti spazio solo per i titoli di coda, con Quarta che arrotonda con 9 punti (1 tripla) ed il giovane Trapani che si mette in mostra, segnando dall’arco e catturando un rimbalzo.

I VALORI – In una serata trionfale per i colori cussini, sono nove i giocatori ad andare a segno con cinque in doppia cifra, Fiorindi (10 punti e 2 triple), Spagnoli (12, 2 triple e una schiacciata), Giannelli (21 con 2 su 3 da due, 5 su 7 da tre, 2 su 3 ai liberi e 6 rimbalzi), Carpitelli (10, con 9 rimbalzi), Quarta (18, con 2 triple e 6 rimbalzi).

LA PROSSIMA SFIDA - Archiviata la pratica Carrara, gli universitari affrontano fiduciosi, a partire da sabato 11, il secondo turno, con Synergy Valdarno, vittoriosa in tre gare su Monsummano, che hanno già battuto due volte in regular season.

Centro Minibasket Carrara-CUS Pisa Cosmocare 50-81

Parziali: 14-18, 15-15, 11-30, 10-18

CMC Carrara: Russo 17, Suriano Simoncini 13, Sequani 8, Fiaschi 4, Mancini 6, De Angeli, Cirillo, Melegari 2, Pipolo, Torre, Nannetti, Sessa. All.: Bertieri.

Cosmocare CUS Pisa: Cerulli, Corbic 2, Fiorindi 10, Cosci 3, Colombini, Trapani 3, Spagnolli 12, Lasala, Viviani 2, Giannelli 21, Carpitelli 10, Quarta 18. All.: Vincenzini.