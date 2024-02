Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa con Castelfiorentino

Pisa, 25 febbraio – Sconfitta amara per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella penultima giornata della regular season del campionato di serie C, in casa con la diretta concorrente Basket Castelfiorentino, che ha nettamente staccato in classifica le biancorosse, mantenendosi in vantaggio anche negli scontri diretti, grazie ad uno scarto superiore a quello con cui le pisane avevano vinto in Valdelsa. Le ragazze di Stefano Zari, che hanno raggiunto in attacco quota cinquanta, superata solo con Grosseto, non sono state altrettanto brave in difesa, rimanendo in partita per tre quarti, per poi cedere nettamente nel periodo decisivo. LA CRONACA – Il match inizia in sostanziale parità, con le biancorosse che riescono ad arginare l’attacco di Castelfiorentino, che chiude tuttavia il primo quarto con una tripla di vantaggio (10-13). Nel secondo le pisane incrementano la pressione offensiva e trovano tre bombe, una di Sereni e due di Benedettini, che consentono alla Pallacanestro Femminile Pisa di rimanere in scia delle avversarie, andando al riposo con la gara ancora aperta (27-32). Alla ripresa del gioco, ancora due canestri di Benedettini e due triple di Sereni mantengono le biancorosse in partita, con il terzo periodo che si conclude sul 42-46, ma la birra in casa pisana è terminata e, nell’ultimo parziale, Castelfiorentino stringe la difesa, piazza un break di 17-8 e termina il match con 13 lunghezze di vantaggio, contro le 9 con cui le biancorosse avevano vinto all’andata. I VALORI – In una serata in cui la squadra di Zari ha raggiunto il muro dei 50 punti, ben dieci, su undici a referto, sono state le atlete andate a segno, con Benedettini e Sereni in doppia cifra. Buona la prova della giovanissima Fazi. PROSSIMO TURNO – In vista dell’avvio della poule retrocessione, in cui le squadre partecipanti si porteranno dietro i punti negli scontri diretti della prima fase, il prossimo incontro, domenica a Montecatini, assume una significativa importanza. Le ragazze di Zari, che a Pisa avevamo perso di 17, dovranno tentare l’ultimo successo della regular season. PF Pisa-Basket Castelfiorentino 50-63 Parziali: 10-13, 17-19, 15-14, 8-17 PF Pisa: Scuderi 4, Sereni 11, Ferri 4, Benedettini 13, Barghini 2, Ward, Selmi 6, Nannini 5, Cioni 1, Beccari 2, Fazi 2. All.: Zari. GC