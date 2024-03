Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa cede nella ripresa a Montecatini

Pisa, 4 marzo 2024 – Altra sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, a cui non sono bastati i 24 punti di Margherita Benedettini, nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C, sul campo della Pallacanestro Femminile Montecatini, che mantiene così il quartultimo posto ed il vantaggio negli scontri diretti con la squadra di Stefano Zari, che chiude terzultima. Dopo una prima parte in sostanziale equilibrio, alle biancorosse è stato fatale il terzo periodo, in cui hanno segnato solo 6 punti. LA CRONACA – Parte bene la squadra biancorossa, che, pur concedendo 18 punti alle padrone di casa, ne segna 16 con 3 triple nel primo quarto, e 9 punti in tutto di Benedettini, dimostratasi particolarmente ispirata nell’arco dei quaranta minuti. Nel secondo parziale, 5 punti di Scuderi e 4 della giovane Fazi tengono in scia la Pallacanestro Femminile Pisa, che va al riposo in sostanziale parità (32-30). Alla ripresa del gioco il crollo delle atlete di coach Zari, con un parziale di 14-6 per Montecatini, e la sola Benedettini in grado di segnare in casa biancorossa: il terzo periodo si chiude sul 46-36. Nell’ultimo parziale le pisane si ricompattano, tornano a segnare, ma non riescono a recuperare lo svantaggio, che rimane a due cifre (60-48). I VALORI – In una serata in cui la squadra di Zari ha quasi raggiunto la soglia dei 50 punti, raramente superata in stagione, Margherita Benedettini ha segnato da sola la metà dei punti pisani, dimostrandosi ancora una volta top scorer e miglior attaccante della PF. LA SALVEZZA – Terminata la regular season, adesso la formazione di Stefano Zari è attesa dalla seconda fase per la salvezza, un girone da cinque squadre, Castelfiorentino, Montecatini, PF Pisa, Florence e Grosseto, con formula all’italiana, con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase tra le cinque squadre ammesse. Le squadre classificate dal primo al quarto posto saranno ammesse alla serie C femminile 2024/2025, l’ultima retrocederà in Promozione. Montecatini-PF Pisa 60-48 Parziali: 18-16, 14-14, 14-6, 14-12 PF Pisa: Scuderi 5, Sereni 7, Ferri 4, Benedettini 24, Barghini, Ward 3, Selmi, Garruto, Corti, Cioni 1, Beccari, Fazi 4. All.: Zari. GC