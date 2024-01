Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa gioca bene ma perde di misura a Porcari

Pisa, 18 gennaio 2024 – Pur giocando forse la migliore partita della stagione, la Pallacanestro Femminile Pisa esce sconfitta dal campo di Porcari, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Contro il locale Basket Femminile, tradizionale concorrente di alta classifica nelle precedenti stagioni, le ragazze di coach Stefano Zari hanno purtroppo confermato lo stop dell’andata, che ha accresciuto il distacco in classifica dalla quarta posizione, ultima utile per l’accesso alla poule promozione, occupata proprio da Porcari. Sei punti di margine da recuperare, in altrettante gare, sembrano infatti troppi per le biancorosse, che hanno finora avuto in campionato un andamento altalenante, che più probabilmente si ritroveranno nella poule per non retrocedere. LA CRONACA – In una gara molto equilibrata e combattuta, Benedettini e compagne sono rimaste attaccate alle padrone di casa per tutto il primo quarto, terminato 15-12 in favore delle locali, andando al riposo con uno svantaggio ancora recuperabile (26-22). Nel terzo periodo Bartoli e socie aprono il gas e conquistano un parziale in doppia cifra, ma le biancorosse reagiscono e con una buona zona-press mettono in difficoltà Porcari, che soffre l’aggressività di Pisa. Le padrone di casa riescono però a tenere un buon vantaggio (37-30) e a mantenerlo invariato fino alla conclusione. PROSSIMO IMPEGNO – La squadra del presidente Laura Guerrini torna nuovamente in casa, sabato prossimo nella palestra di Via Betti, alle 18,30, contro il fanalino di coda Gea Grosseto, ancora a secco di punti dall’inizio del campionato. Per le biancorosse, che all’andata conquistarono proprio a Grosseto i primi due punti, la vittoria non è da mettere in discussione, per non perdere l’attuale posizione di classifica, in prospettiva della disputa della poule retrocessione. Basket Femminile Porcari-Pallacanestro Femminile Pisa 50-44 Progressivo: 15-12, 26-22, 37-30 Basket Femminile Porcari: Bartoli 21, Melchino 11, Fusco 8, Tocchini 5, Giusti 5, Del Carlo, Uberti, Donatini A., Donatini F., Granata, Menchini, Ter Braake. All.: Salvioni. Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi 3, Sereni 2, Ferri, Benedettini 13, Barghini 2, Ward, Selmi 9, Beccari 4, Mercolini, Mbeng 2, Cioni 1, Garruto 8. All.: Zari.