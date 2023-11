Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa ospita la capolista Viareggio

Pisa, 30 novembre – Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, torna sul parquet la Pallacanestro Femminile Pisa, opposta in casa al Sei Versilia Pallacanestro Femminile Viareggio, capolista del campionato di serie C, in occasione della settima giornata di andata. PF VIAREGGIO – La squadra viareggina non ha mai perso finora, grazie ad un roster molto esperto e coperto in tutti i ruoli, con Tripalo, Foglia, Tamagnini, Frosali e Troisi in grado di fare la differenza in categoria. Nelle gare disputate, le ragazze di coach Giannelli non sono state esenti da momenti critici, soprattutto in difesa, ma sono sempre state capaci di reagire, riuscendo a far perno sulle individualità e sulla forza del gruppo per conquistare i due punti. PF PISA – La squadra di Stefano Zari, che ha perso in questa stagione Chiara Sgorbini, Elisa Barbieri e Serena Conti, passate in serie B a Livorno, ha finora raccolto meno dello scorso campionato, con una sola vittoria in cinque gare, sul campo del fanalino di coda GEA Grosseto. Le biancorosse, tuttavia, hanno però fatto un piccolo passo in avanti, sul piano del gioco e del gruppo, nell’ultima gara persa in casa con il forte Valdarno, grazie anche al rientro di Tina Mbeng e alla prova in regia di Cioni, e ce la metteranno tutta per rendere la vita difficile alla capolista, di scena sabato alle 18,30 nell’impianto di Via Betti. GC