Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa ospita Montecatini per vincere

Pisa, 4 aprile 2024 – Dopo aver iniziato con il piede giusto la seconda fase del campionato di serie C, orientata alla salvezza, vincendo con il fanalino di coda GEA Basket Grosseto, e aver osservato un turno di riposo, la Pallacanestro Femminile Pisa affronta la già salva Montecatini, con l’obiettivo di mettersi in sicurezza entro la fine del girone di andata. Nel posticipo casalingo contro GEA Basket Grosseto, ultima del girone, le ragazze di Stefano Zari hanno vinto, non senza sofferenza, grazie ad un lieve vantaggio maturato prima del riposo, difeso poi con determinazione nella ripresa. La squadra del presidente Laura Guerrini, che ha ritrovato stabilmente Mercolini e Garruto, a lungo assenti nel girone di ritorno della regular season, è chiamata ad una verifica impegnativa, sabato alle 18,30 in Via Betti, contro la seconda del girone, Pallacanestro Femminile Montecatini. La compagine termale si è affermata due volte, in casa ed in trasferta, nelle due gare della regular season, approfittando dell’abituale sbandamento pisano in avvio di ripresa, ma stavolta Benedettini e compagne, se finalmente al completo, potranno provare a cogliere un successo di prestigio e anche molto utile per accorciare i tempi della salvezza matematica.