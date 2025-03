Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa perde nettamente a Firenze

Pisa, 20 marzo 2025 – Sconfitta della PF Pisa contro la PF Firenze, nel penultimo turno della regular season del campionato di serie C, in una gara ininfluente per l’obiettivo dei play-off, raggiunto da entrambe le squadre, ma importante in vista della classifica finale che decreterà gli abbinamenti del primo turno. Dopo la netta e meritata vittoria di sette giorni fa contro Prato, c’è stato un deciso passo indietro delle ragazze di coach De Filippis, che hanno perso malamente, mostrando scarsa lucidità sia nel gioco di squadra, sia nelle trasformazioni individuali, risollevando problemi che con le ultime gare sembravano superati.

LA CRONACA – Il match inizia con un secco 9-0, senza attenuanti, in favore delle ragazze fiorentine, ma gradualmente le biancorosse riescono a farsi sotto e a limitare i danni, chiudendo il primo quarto sul 19-13. Il secondo è da incubo per le pisane, con la squadra di casa che mette a segno un eloquente parziale di 16-2, andando al riposo con un vantaggio tombale di 20 lunghezze (35-15). Troppo brutto per essere vero e, dopo la strigliata di coach De Filippis negli spogliatoi, la squadra sembra rientrare in campo con più voglia ed accorcia le distanze a –12, ma, nella fase finale del terzo periodo, le padrone di casa allungano nuovamente, chiudendo sul 50-31. Troppo grande il gap all’inizio dell’ultimo quarto, per poter sperare in una rimonta finale, che si concretizza soltanto nella vittoria parziale di 8-11, che fissa il risultato conclusivo a 58-42.

I VALORI – Una serata da dimenticare in fase d’attacco, con la sola Garruto in doppia cifra, in cui si sono visti molti errori da sotto e poca lucidità nella manovra, ed in difesa, nota positiva nelle prestazioni passate.

PROSSIMO IMPEGNO – L’ultimo impegno della regular season vede la PF in trasferta, domenica prossima a Fucecchio contro il fanalino di coda: una partita necessariamente da vincere, in attesa dei risultati dagli altri campi, per capire se la squadra inizierà i play-off come settima od ottava.

PF Firenze-PF Pisa 58-42

Progressivo: 19-13, 35-15, 50-31

PF Pisa: Scuderi, Sgorbini 6, Nesti 9, Mercolini, Turco 2, Ferri 3, Benedettini 7, Selmi, Beccari, Edu Mengue 4, Filippini, Garruto 11. All.: De Filippis.