Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa strapazza il fanalino di coda Grosseto

Pisa, 22 gennaio 2024 – Vince una partita forse decisiva in chiave salvezza, la Pallacanestro Femminile Pisa, in casa con la GEA Basketball Grosseto, fanalino di coda ancora a zero punti, dopo tre giornate del girone di ritorno, nel campionato di serie C. Le ragazze di Zari, che difficilmente raggiungeranno il girone promozione, hanno ora un vantaggio di otto punti e due vittorie negli scontri diretti sulla GEA, che è al momento la più seria candidata alla retrocessione. LA CRONACA – Le biancorosse partono molto tranquille, poi Benedettini prende in mano la situazione e mette a segno dei punti importanti che motivano le compagne. Dal 13-5 dopo il primo quarto, la PF Pisa è andata al riposo con un vantaggio in doppia cifra (26-13), su una GEA Grosseto inferiore, che ha segnato pochissimo da fuori e che ha perso palloni ingenui sulla pressione avversaria. Il divario a metà gara poteva essere decisamente più ampio, e, nella seconda parte, le ragazze di Stefano Zari hanno gestito il vantaggio, ridottosi a 9 lunghezze nel corso del terzo periodo, per poi tornare a 13 alla fine del quarto, e attestarsi a 16 al fischio conclusivo. Nella gestione del match, le biancorosse hanno avuto a che fare con problemi di falli e purtroppo anche con gli infortuni di Garruto e Mercolini, che saranno probabilmente assenti per tutta la prima fase. PROSSIMO IMPEGNO – Quinta, con cinque partite da giocare ed un divario con la quarta posizione molto difficile da colmare, la Pallacanestro Femminile gioca la prossima gara a Prato, su un campo difficile, contro un’avversaria molto organizzata e agguerrita, impostasi all’andata a Pisa: l’obiettivo è vincere, per poter ancora sperare, almeno in teoria, nel quarto posto. PF Pisa-GEA Basketball Grosseto 52-36 Progressivo: 13-5, 26-13, 39-26 Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi 2, Sereni 4, Ferri 2, Benedettini 25, Barghini 2, Selmi 4, Nannini 2, Cioni 1, Beccari 8, Mercolini, Fazi 2, Garruto. All.: Zari. GEA Grosseto: Tanganelli 11, Perillo 7, Linda Picchianti, Panella, Nunziatini 7, De Michele 8, Melissa Picchianti, Lambardi, Cipolletta 3, Faragli. All.: Faragli

Giuseppe Chiapparelli

.