Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa supera Grosseto ed è quasi salva

Pisa, 21 marzo 2024 – Primo, importante, successo della Pallacanestro Femminile Pisa, che ha iniziato con il piede giusto la seconda fase del campionato di serie C, orientata alla salvezza. Nel posticipo casalingo contro GEA Basket Grosseto, ultima del girone, le ragazze di Stefano Zari hanno vinto, non senza sofferenza, grazie ad un lieve vantaggio maturato prima del riposo, difeso poi con determinazione nella ripresa. LA CRONACA – Ritrovate stabilmente Mercolini e Garruto, le biancorosse partono un po’ contratte, come le avversarie, ben più consapevoli di essere in una condizione da ultima spiaggia, ma riescono a prendere un lieve vantaggio nel primo quarto (12-9), grazie a due canestri iniziali di Selmi e a 6 punti finali di Benedettini. Nel secondo parziale gli attacchi delle due compagini crescono e 5 punti nei primi minuti della rientrante Mercolini trascinano la formazione di casa ad un vantaggio rassicurante di 6 lunghezze al riposo (29-23). La gara però non è finita e, nella ripresa, le ospiti tentano in più di un’occasione il ricongiungimento, sfruttando la mancanza di continuità della Pallacanestro Femminile Pisa, caratteristica che ha impedito alle biancorosse di puntare nella stagione a obiettivi più elevati. Benedettini e compagne sono riuscite però a tenere il vantaggio, concludendo sul 59-52 in proprio favore e lasciando Grosseto 8 punti indietro con sette partite da giocare, una situazione di relativa tranquillità per le pisane, che potranno iniziare a lavorare anche in ottica 2024-24. Tutte a segno le atlete del presidente Guerrini, con la solita Benedettini in doppia cifra. PROSSIME SFIDE – Le ragazze di Stefano Zari osservano un turno di riposo e tornano a giocare dopo le festività pasquali, ospitando la meglio attrezzata Montecatini. In ogni caso la situazione di classifica è attualmente rosea, in ottica salvezza, e, già prima della fine del girone di andata, potrebbe arrivare la certezza matematica della permanenza in serie C. Pallacanestro Femminile Pisa-GEA Basket Grosseto 59-52 Parziali: 12-9, 17-14, 15-14, 15-15 PF Pisa: Scuderi 5, Sereni 7, Benedettini 15, Ferri 1, Barghini 3, Selmi 9, Nannini 6, Cioni, Beccari 2, Mercolini 6, Garruto 5. All.: Zari. Giuseppe Chiapparelli