Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa supera Prato ed ipoteca i play-off

Pisa, 14 marzo 2025 – Grande serata della Pallacanestro Femminile Pisa, che supera in serie C la vicecapolista Cestistica Prato, staccando il pass per i play-off. A due giornate dalla fine della regular season, il primo obiettivo della stagione è così centrato, grazie ad una partita perfetta, forse la migliore disputata quest’anno dalle ragazze di coach De Filippis, contro una squadra ostica, molto fisica ed aggressiva.

LA CRONACA – Benedettini e compagne entrano in campo piene di voglia e determinazione, chiudendo il primo quarto sul 17-14 in proprio favore ed incrementando nel secondo, grazie ad un parziale di 14-8. Al riposo sul +9 per la PF Pisa, grazie ad una tripla allo scadere di Scuderi, al rientro sul parquet Prato ha un sussulto d’orgoglio e riesce ad accorciare le distanze fino a pareggiare i conti, ma le biancorosse sono in giornata e allungano di nuovo portandosi sul 47-40 alla fine del terzo periodo. L’ultimo quarto è emozionante perchè Prato si avvicina nuovamente nel punteggio, ma coach De Filippis azzecca una serie di cambi e consente alle ragazze di resistere, chiudendo vittoriosamente per 56-52.

I VALORI – Molte le note positive tra le pisane, a partire da una notevole precisione in attacco, con un’altissima percentuale di realizzazione dalla lunetta, dove spicca Garruto con uno strepitoso 10 su 10, top scorer con 12 punti finali. Grande prova anche delle lunghe, con tanti rimbalzi difensivi di Sgorbini, Edu Mengue, Selmi e Nesti (queste ultime due in doppia cifra finale rispettivamente con 10 e 11 punti), che hanno vinto la lotta sotto i tabelloni con le più solide pratesi. Degne di nota anche le atlete impiegate in regia, con Benedettini brava a recuperare importanti palloni.

PROSSIMO IMPEGNO – Per concludere la regular season, le biancorosse sono attese dalla trasferta di mercoledi 19 marzo, sul campo della PF Firenze, ininfluente per l’obiettivo play-off, ma importante per capire chi sarà l’avversario del primo turno, e la successiva contro il fanalino di coda Fucecchio, dall’esito scontato.

PF Pisa-Cestistica Rosa Prato 56-52

Progressivo: 17-14, 31-22, 47-40

PF Pisa: Scuderi 3, Sgorbini 4, Nesti 11, Turco 2, Ferri, Benedettini 5, Parenti, Selmi 10, Beccari 2, Edu Mengue 2, Filippini 5, Garruto 12. All.: De Filippis.