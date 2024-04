Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa vince nettamente a Firenze

Pisa, 16 aprile 2024 – Importante vittoria della Pallacanestro Femminile Pisa, che, nella seconda fase del campionato di serie C, conquista la salvezza matematica con cinque giornate di anticipo sulla fine della stagione. Sul campo della Florence Firenze, le ragazze di Stefano Zari hanno impostato una difesa attentissima, che ha messo in difficoltà le avversarie e, pur senza brillare in attacco, hanno guidato sempre il match con un vantaggio di una decina di punti. LA CRONACA – In una palestra piccola e dalle attrezzature non molto efficienti, le biancorosse sono partite subito bene, impedendo la via del canestro alle padrone di casa e segnando 12 punti nel primo quarto, trascinate da 2 triple e 2 liberi di Garruto (6-12). Nel secondo parziale 5 punti di Sereni ed un canestro a testa di Selmi e Beccari guidano la PF Pisa ad un vantaggio a due cifre prima del riposo (11-21). Nella ripresa la partita si immobilizza, con le due squadre nervose ed incapaci di segnare (5-3 si conclude il terzo periodo, con una sola tripla di Benedettini per le biancorosse), ma la Pallacanestro Femminile Pisa supera il momento di stanca, mantenendosi comunque in saldo vantaggio (16-24). L’ultimo quarto vede le ragazze di Zari in controllo, con Benedettini che segna altri 5 punti e riporta il vantaggio finale in doppia cifra (24-34). Sei sole le atlete biancorosse a segno, con Benedettini, Sereni e Garruto autrici di 26 dei 34 punti totali. PROSSIMA SFIDA – Le ragazze del presidente Guerrini, ormai matematicamente salve, tornano in campo, sabato alle 18,30 al PalaBetti, contro la capolista Basket Castelfiorentino, impostasi nella prima fase a Pisa, mentre le pisane avevano prevalso pure in trasferta. In una gara ormai senza nessun assillo per gli obiettivi delle due squadre, con qualche defezione in vista, per Stefano Zari sarà l’occasione per mettere alla prova qualche under e cominciare a ragionare sulla prossima stagione. Florence Firenze-Pallacanestro Femminile Pisa 24-34 Parziali: 6-12, 5-9, 5-3, 8-10 PF Pisa: Scuderi, Sereni 8, Ferri, Benedettini 10, Barghini, Selmi 2, Nannini 4, Cioni, Beccari 2, Mercolini, Fazi, Garruto 8. All.: Zari.