Basket, in serie C la PF Pisa vince a Castelfiorentino e vola verso i playoff

Pisa, 2 febbraio 2025 – Ci sono voluti due tempi supplementari, alla Pallacanestro Femminile Pisa, per conquistare il successo sull'ostico campo di Castelfiorentino, nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C. Le ragazze di coach De Filippis compiono un altro grande passo verso i play-off, al termine di un match al cardiopalma, senza esclusioni di colpi, deciso per un solo punto da Benedettini e compagne.

LA CRONACA – La partita appare in equilibrio fin dal fischio iniziale, con il primo quarto che si chiude con la squadra pisana in vantaggio di un solo punto (10-11). Il vantaggio si mantiene invariato per tutto il secondo periodo, con le due squadre che vanno all'intervallo lungo sul punteggio, abbastanza contenuto, di 19-20. Nel terzo parziale un calo di intensità tra le file biancorosse consente alla squadra di casa di prendere un piccolo vantaggio, portandosi avanti di 7 punti, ma, nel quarto decisivo, una reazione da squadra affiatata consente a Beccari e compagne di raggiungere il pareggio e addirittura prendersi il tiro della vittoria, che però non entra. Si va così al primo supplementare e poi al secondo, in una guerra di nervi tra le due compagini: alla fine è la squadra di Carlo De Filippis a portare a casa un'importantissima vittoria (59-60).

I VALORI - Oltre alla solita Benedettini, autrice di 18 punti e soprattutto due triple fondamentali per chiudere la partita nel secondo overtime, da segnalare anche Turco e Filippini che hanno segnato 11 punti a testa.

PROSSIMO IMPEGNO – Tornano in casa le biancorosse, sabato alle 18,30 alla palestra di Via Betti, contro le tradizionali avversarie di Porcari, ben conosciute ed incontrate molte volte negli anni. Opposte ad un quintetto solido, con Bartoli come vedette, all’andata le pisane hanno compromesso l’esito del match con un avvio disordinato e poco incisivo, che ha concesso 16 punti di vantaggio per le avversarie al riposo, rendendo inutile il tardivo recupero delle atlete pisane. Sabato in casa sarà però un’altra storia per la rilanciata PF Pisa.

Castelfiorentino-PF Pisa 59-60

Progressivo: 10-11, 19-20, 36-29, 45-45, 49-49

PF Pisa: Scuderi, Nesti, Mercolini, Turco 11, Benedettini 18, Selmi 4, Nannini 4, Cioni, Beccari 2, Edu Mengue 5, Filippini 11, Garruto 5. All.: De Filippis.