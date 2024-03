Basket In Serie C la salvezza è appesa a un filo CmC, sfida difficile in casa del Valdisieve Imperativo vincere Il Cmc Carrara affronta una sfida difficile contro il Valdisieve, cercando di risollevarsi dopo un inizio complicato. La squadra deve dimostrare orgoglio e determinazione per mantenere viva la speranza di una salvezza.