Basket, in serie C netta e inappellabile sconfitta del CUS Pisa a Livorno, sponda US

Pisa, 29 marzo 2024 – Passo indietro del Cosmocare CUS Pisa, che non ha replicato la prova di carattere con Bottegone, nella prima vittoriosa gara in panchina di Emiliano Vincenzini, perdendo nettamente nel turno infrasettimanale a Livorno, sul campo della Uappala US Livorno, in occasione della seconda giornata di ritorno del girone di qualificazione per la permanenza in serie C. I padroni di casa, che a Pisa avevano perso, hanno dominato per tutti i quaranta minuti, conquistando così la matematica salvezza senza passare dai play-out. LA CRONACA – In una gara che per Livorno valeva una stagione, la Uappala US è partita molto determinata, mettendo all’angolo un Cosmocare CUS Pisa incapace di trovare tiri dall’arco (solo 3 le triple universitarie in tutto il match) e con un approccio difensivo completamente inefficace. Terminato 20-8 il primo quarto, i padroni di casa hanno chiuso il match nel secondo, trascinati da un Pantosti irrefrenabile nel creare continuo scompiglio tra le file avversarie (48-24). La cavalcata amaranto continua nel terzo quarto e tutti si dividono il bottino: i lunghi Bertolini, Mori, Fantoni, molto precisi al tiro dalla media, Dell’Agnello in penetrazione, Iardella da fuori, Del Monte, Bernardini, ed il giovane Baggiani (16 punti a referto). Chiuso il terzo periodo sul 69-36, l’ultimo vede scorrere i titoli di coda, con i soli Carpitelli e Quarta in doppia cifra al fischio finale. PROSSIMI IMPEGNI – La vittoria di Fucecchio nel derby di coda con Monsummano ha complicato non poco il cammino verso i play-out del quintetto di Vincenzini, che è ora penultimo, scavalcato appunto al terzultimo posto da Fuceccho. Dopo le festività Fiorindi e compagni dovranno vincere in casa con la già salva Fides Montevarchi e sul campo di Fucecchio per arrivare terzultimi, o nella migliore delle ipotesi quartultimi, e sperare in un primo turno di play-out più favorevole. Uappala US Livorno-Cosmocare CUS Pisa 90-55 Progressivo: 20-8, 48-24, 69-36 Uappala US Livorno: Tedeschi 2, Baggiani 16, Del Monte 8, Iardella 9, Pantosti 9, Bertolini 9, Bernardini 4, Fantoni 6, Simonetti, Mori 11, Lenzi 4, Dell’Agnello 12. All.: Mori. Cosmocare CUS Pisa: Corbic 1, Fiorindi 4, Cosci, Colombini 3, Trapani, Buzzo, Spagnolli 4, Marino, Giannelli 9, Madeo 5, Carpitelli 14, Quarta 15. All.: Vincenzini.