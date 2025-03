Basket, in serie C niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare in casa con Dragons Prato

Pisa, 24 marzo 2025 –Come da pronostico, il CUS Pisa Cosmocare perde in casa con la vicecapolista Dragons Prato, nella decima giornata di ritorno del campionato di serie C. Gli universitari, che non hanno demeritato, hanno inseguito per 37’, subendo la maggior fisicità sotto i tabelloni e la miglior precisione dei tiratori lanieri (Iardella su tutti), evidenziando i soliti limiti in difesa e la difficoltà ad attaccare il pitturato, che gli avversari hanno difeso con grinta e determinazione. A tre gare dal termine della regular season, solo un miracolo può ora salvare dalla retrocessione il fanalino di coda CUS Pisa.

LA CRONACA – Scesi in campo con Burgalassi, Cecconi, Spagnolli, Siena e Carpitelli, i gialloblù vanno subito sotto per 0-5 ma recuperano con tripla e canestro di Spagnolli (5-5), prima di subire un 10-0 da Prato (5-15). Due triple di Siena ed una di Ciano riportano sotto il CUS (14-15), ma Iardella si sveglia e con 2 triple più fallo, portando a due cifre il vantaggio pratese, prima che Cecconi dall’arco lo riduca ala fine del primo quarto (19-26). Nel secondo accorcia Burgalassi da tre, ma Prato difende meglio del CUS, che riesce a perdere ben tre azioni oltre i 24”, e Iardella e compagni portano nuovamente il vantaggio a 2 digit prima del riposo (28-42). La ripresa inizia con un eloquente 8-0 per il CUS, che accorcia con una tripla di Ciano a -6 (36-42), ma i Dragons rialzano la testa, e, nonostante tre canestri e due liberi consecutivi di Corbic, riportano il vantaggio pratese in doppia cifra, fino a +18, ridotto a +14 da Cecconi e Giannelli allo scadere del terzo periodo. Nell’ultimo quarto, due triple di Giannelli e Siena accorciano le distanze (54-62), ma Staino e Iardella martellano ancora da tre punti e gli ospiti tornano a +18, prima che 2 triple di Giannelli ed un gioco da tre del bravo Corbic riducano lievemente il gap finale pisano (70-84).

CUS Pisa Cosmocare- Dragons Prato70-84

Parziali: 19-26, 9-16, 20-20, 22-22

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 11, Burgalassi 5, Cosci, Colombini, Cecconi 5, Corbic 13, Spagnolli 7, Siena 9 Giannelli 13, Carpitelli 7, Quarta. All.: Scocchera.

Dragons Prato: Manfredini 5, Marini 8, Iardella 18, Magni 16, Staino 9, Berni 7, Smecca, Salvadori 9, Torrini 2, Pacini 10, Settesoldi. All.: Banchelli.