Il punto dello spogliatoio. "Dovremo limitarli al tiro e a rimbalzo»

RivieraBanca è scesa ieri a Rieti per una trasferta complicata ma affrontata con la testa dei giorni migliori. "La partita con Pesaro ci ha sicuramente dato molta fiducia e molto entusiasmo per affrontare le prossime gare, per noi fondamentali – dice Stefano Masciadri –. Abbiamo aggredito la partita fin da subito, cosa che nell’ultimo periodo non eravamo mai riusciti a fare bene. Abbiamo dimostrato ancora quella compattezza che ci servirà per questo finale di regular season".

Il test del PalaSojourner impone alla Rinascita di restare a un alto livello mentale e tecnico per 40 minuti. "Sappiamo benissimo che quella di Rieti sarà un altro match molto difficile, data la loro intensità – prosegue ’Mascio’ –. Vogliamo sicuramente limitare i loro tiratori, così da non farli entrare in ritmo".

Già, perché la chiave nascosta della vittoria reatina al Flaminio, quella del 29 dicembre, sta nei punti di chi non ti aspetti. Ad esempio, Piunti e Alexander Cicchetti, autori di 33 punti in due sui 96 totali di squadra. Stringere le maglie a livello difensivo sarà fondamentale. Su Palmi, Monaldi e Sarto, ma anche su chi abitualmente non raggiunge bottini importanti.

E RivieraBanca? "Noi dovremo tenere lo stesso ritmo e aggressività nei due aspetti del gioco, limitando anche i rimbalzi in attacco concessi ai nostri avversari – chiude Masciadri -. Solo così potremo avere ottime chance di vincere su un campo difficile come quello di Rieti". Un successo manderebbe Rbr a -4 da Udine e avvicinerebbe sensibilmente almeno i playoff.