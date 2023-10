Basket In Serie C peirodo da dimenticare CmC, preoccupa la tenuta mentale dopo il pesante ko

Per la classifica non è poi tanto grave (i biancocelesti restano saldamente nel gruppone a un passo dalla vetta del girone B del campionato regionale di Serie C), ma il – 22 finale desta qualche apprensione e, se sommato al -20 della precedente trasferta in casa della Fides Livorno, preoccupa la tenuta mentale lontano dalle mura amiche. E’ stata una sconfitta troppo netta quella che il Cmc ha subito ad Agliana, contro una squadra che nelle prime tre giornate aveva perso con Pontedera di – 3 e con Cus Pisa di - 16 (oltre ad avere osservato il previsto turno di riposo). Dopo 160 minuti di campionato, De Angeli (nella foto) e compagni appaiono una squadra piuttosto umorale, che si esprime bene tra le mura amiche (+21 con Synergy Valdarno e +13 con Pontedera) ma piuttosto fragile fuori casa dove, in due trasferte, ha subito altrettante bastonate, e ambedue maturate nella seconda parte della gara. Se poi si prende in considerazione anche la coppa Toscana, ecco che tre indizi fanno una prova perché anche in coppa ottimo esordio casalingo con il Bottegone (+4), ma sconfitta esterna a Siena in casa del Costone (-14).

La classifica: Mens Sana Siena e Pino Firenze 6 punti; Fides Livorno, CM Carrara, Sancat Firenze, Don Bosco Livorno e Pontedera 4; Cus Pisa, Monsummano, Agliana e Synergy San Giovanni Valdarno 2.

ma.mu.