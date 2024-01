Basket, in serie C prima vittoria in casa per la Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 8 gennaio 2024 – Primi due importantissimi punti davanti al proprio pubblico, per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella gara inaugurale del nuovo anno e del girone di ritorno, nel campionato di serie C. Contro una compagine diretta concorrente in classifica, che all’andata si era imposta nettamente, le ragazze di coach Stefano Zari, pur prive di Mbeng e Nannini, hanno travolto le avversarie prima del riposo, per poi subirne il ritorno nella ripresa, senza però mai perdere in lucidità. LA CRONACA – In emergenza sotto i tabelloni, per la contemporanea assenza di Mbeng e Nannini, sostituite da giovanissime, tra cui la quindicenne Ghimenti, le biancorosse sono partite benissimo, con alto ritmo e grande intensità difensiva, prendendo la testa dopo il primo quarto (14-8) ed incrementando il vantaggio a due cifre al momento del riposo (32-19). Il match non si è però chiuso, perché le ospiti hanno aumentato la pressione difensiva nella ripresa, costringendo le padrone di casa ad un magro bottino di 3 soli punti in 10 minuti: Garruto e compagne non hanno comunque mollato in difesa, concedendo solo 5 punti alle fiorentine (35-24). Nei minuti finali Florence aumenta ancora la pressione e trova due triple della speranza, ma le biancorosse non perdono la testa e conquistano la prima vittoria in casa. I VALORI – In una serata con molte assenze sotto, da segnalare l’ottima prova difensiva della giovanissima Ghimenti, il positivo rientro nei ranghi della capitana Beccari e la doppia cifra di Garruto.

PROSSIMO IMPEGNO – La squadra del presidente Laura Guerrini è di scena domenica prossima a Porcari, contro un quintetto con cui, nelle passate stagioni, ha lottato a lungo per la promozione, prevalendo nelle ultime due, in cui Benedettini e compagne hanno avuto accesso allo spareggio per la serie B, proprio ai danni delle lucchesi. La compagine allenata da Francesca Salvioni, con Bartoli che viaggia a 30 punti di media, è attualmente quarta e le biancorosse dovranno tentare di ribaltare la sconfitta dell’andata, per nutrire ancora qualche residua speranza di accesso ai play-off. PF Pisa-Florence 44-39 Progressivo: 14-8, 32-19, 35-24 Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi 7, Sereni, Ferri 3, Benedettini 9, Barghini 3, Ward 2, Selmi 1, Beccari 2, Mercolini 3, Ghimenti, Garruto 14. All.: Zari. Giuseppe Chiapparelli