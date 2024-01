Basket In Serie C prosegue il trend negativo CmC, è notte fonda Sesto ko consecutivo L’Agliana non perdona

Scivola ancora il Cmc che con la sconfitta interna contro Agliana (la sesta consecutiva e la decima del campionato) deve ormai pensare alla seconda fase, quella di qualificazione, che determinerà ben otto retrocessioni sulle 14 squadre partecipanti suddivise in due gironi. Il quarto posto, quello che garantirebbe la permanenza nella categoria, grazie alla sconfitta del Pontedera, resta otto punti sopra, ma adesso c’è una partita in meno e due punti in meno a disposizione. Con sei gare ancora da disputare nella prima fase e 12 punti da giocarsi, al momento solo la matematica lascia acceso un lumicino. Intanto in classifica Nannetti (nella foto) e compagni sono stati raggiunti dal Monsummano contro cui però, in attesa della gara di ritorno, vantano il vantaggio nello scontro diretto (66-70). Ma adesso l’obiettivo è quello di mettere il maggior numero di punti in cascina contro quelle squadre che, piazzandosi dal quinto all’11esimo posto, parteciperanno alla seconda fase di qualificazione portandosi dietro in dote i punti ottenuti negli scontri diretti, lottando con il coltello tra i denti per non retrocedere perché solo sei si salveranno.

La classifica: Mens Sana Siena 22; Pino Firenze 20; Sancat Firenze 18; Pontedera 16; Don Bosco Livorno e Agliana 14; Fides Livorno 12; Cus Pisa 10; CM Carrara e Monsummano 8; S.Giovanni Valdarno 6.

ma.mu.