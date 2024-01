Basket, in serie C quarta sconfitta consecutiva per il Cosmocare CUS Pisa

Pisa, 22 gennaio 2024 – Ancora una sconfitta, peraltro preventivabile, ma non meno bruciante, per il Cosmocare Cus Pisa, in casa contro l’ostico Enic Pino Basket Firenze, che già si era imposto all’andata. Gli universitari, ancora a secco di punti nel 2024, sono crollati in avvio di ripresa, dopo una prima metà gara all’altezza. La quarta sconfitta consecutiva ha fatto scivolare il quintetto di Forti sempre più in basso in classifica, nell’attesa delle sfide con Monsummano e Synergy, decisive per la salvezza. LA CRONACA – Partono bene Siena e compagni, che riescono a limitare l’attacco fiorentino, ancora con le polveri bagnate, subendo nel primo quarto solo 11 punti, a fronte dei 16 segnati. Nei dieci minuti iniziali le percentuali di realizzazione non sono alte, ma le triple di Buzzo, Spagnolli e Siena ed i canestri di Carpitelli e Quarta tengono il Cosmocare avanti di 4 lunghezze. Nel secondo periodo crescono gli ospiti, che registrano l’attacco e segnano 16 punti, ma il quintetto di Forti tiene e riesce ad andare al riposo con un canestro di vantaggio (29-27). L’avvio di ripresa è ancora una volta disastroso per i gialloblù, che concedono metri in difesa e non riescono ad incidere in attacco, con tentativi per lo più sterili dalla lunga distanza: 9 tiri dall’arco di quattro giocatori diversi, con 2 soli centri, di capitan Siena, sono l’emblema di una squadra che non è stata in grado di manovrare adeguatamente per preparare soluzioni da sotto o dalla media distanza, come attestano le cifre, 3 su 7 da due e 1 su 3 in lunetta. Sotto per 42-53 in avvio dell’ultimo, decisivo, quarto, gli universitari provano a rientrare, con Fiorindi (7 punti) ed il giovane Colombini (6 punti) in campo, ma gli ospiti tengono e ai gialloblù non resta che incassare il quarto stop consecutivo, con unno svantaggio che rimane a due cifre (63-75). Cosmocare CUS Pisa-Enic Pino Firenze 63-75 Parziali: 15-11, 14-16, 13-26, 21-22. Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 12, Cosci, Colombini 6, Trapani, Cristofani, Buzzo 7, Corbic, Spagnoli 5, Siena 18, Giannelli 2, Carpitelli 5, Quarta 8. All.: Forti. Enic Pino Firenze: Santin 11, Marotta 14, Carducci 10, Filippeschi, Morales Lopez 6, Corradossi 6, Castelli 20, Forzieri 5, Landi, Raggini, Balestra 3, Salvetti. All.: Miniati. Giuseppe Chiapparelli