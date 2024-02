Basket, in serie C sconfitta da pronostico per la Pallacanestro Femminile Pisa a Viareggio

Pisa, 19 febbraio 2024 – Tutto come da pronostico a Viareggio, tra la capolista Sei Versilia Pallacanestro Femminile e la Pallacanestro Femminile Pisa, nella settima giornata di ritorno del campionato di serie C. In un clima da amichevole, come attestano i soli tredici falli fischiati in tutto il match, hanno nettamente prevalso le padrone di casa, con le ragazze di Stefano Zari che hanno approfittato del risultato scontato per fare esperimenti in vista delle ultime due significative gare, molto importanti in vista della seconda fase orientata alla salvezza. LA CRONACA – Dura solo un quarto il match tra le due squadre, con Viareggio che trova subito il bandolo della matassa e colpisce da sotto e da fuori, chiudendo di fatto il match ben prima del riposo. Le biancorosse faticano a segnare da due, trovano invece 5 triple in tutta la gara, 2 di Sereni, 1 di Ferri, Nannini e Benedettini ed è proprio quest’ultima, nel finale, a segnare a ripetizione, terminando in doppia cifra con 11 punti. Nella seconda metà della gara, a risultato acquisito, coach Zari ha provato nuovi schemi e atteggiamenti tattici, in vista delle ultime due gare importanti con Castelfiorentino e Montecatini. PROSSIMO IMPEGNO – A due giornate dalla fine della regular season, la Pallacanestro Femminile è alla ricerca di fare bottino pieno per approdare, con la migliore classifica possibile, al girone per la permanenza in categoria. La partita di sabato alle 18,30, alla palestra di Via Betti, è in tal senso fondamentale per le biancorosse. L’avversaria di turno è il Basket Castelfiorentino, superato all’andata in trasferta dalle pisane, grazie ad una gara sempre condotta al comando, terminata al di sopra di quota 40, con Mbeng e Benedettini in doppia cifra. Indietro in classifica di 4 lunghezze rispetto alle valdelsane, un successo tra le mura amiche potrebbe avvicinare Benedettini e compagne, che rimarrebbero in vantaggio negli scontri diretti, nei confronti di una tra le più forti avversarie della seconda fase per la permanenza in serie C. Sei Versilia Viareggio-PF Pisa 48-29 Progressivo: 15-8, 27-15, 40-20 Pallacanestro Femminile Pisa: Sereni 6, Mbeng, Ferri 3, Benedettini 11, Barghini, Selmi 4, Nannini 5, Cioni, Beccari, Mercolini, Garruto. All.: Zari. Giuseppe Chiapparelli