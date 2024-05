Basket In Serie C stagione fallimentare per il CmC. Marrazzini deluso: : "Abbiamo incontrato numerose difficoltà»

"Una stagione negativa, con risultati non soddisfacenti". Leonardo Marrazzini, presidente del Cmc, sintetizza così la stagione appena conclusa, che ha visto la squadra biancoceleste retrocedere dalla C regionale alla divisione regionale 1. "Nel corso del campionato abbiamo incontrato tante difficoltà a cominciare dalle partenze, prima di Bruno e poi di Melegari (il primo è andato via a inizio stagione, il secondo a gennaio per poi rientrare ad aprile, ndr), senza che avessimo provveduto all’avvicendamento. Le scelte iniziali non hanno dato i risultati sperati mentre il livello del campionato si è dimostrato particolarmente elevato. L’obiettivo iniziale era la salvezza, ma non ci aspettavamo un livello così alto e noi pensavamo di avere allestito un roster competitivo. Nonostante tutto, alla fine della prima fase pensavamo di salvarci perché nella stagione regolare con il Cus Pisa avevamo vinto due volte e una ciascuno con il Monsummano e il San Giovanni Valdarno. Pensavamo che la salvezza fosse abbordabile, ma nei playout il Cus Pisa è stato più bravo di noi".

Al momento in casa del Cmc non ci cono ancora certezze: "La retrocessione non è un dramma e ora stiamo preparando il nostro futuro: ci sono criticità per gli spazi e poi i costi che per la C sono elevati" conclude il presidente.

ma.mu.