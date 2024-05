Basket In Serie C stagione stregata per il CmC. Bertieri amareggiato per la retrocessione: "Fatti troppi errori»

"Non c’è molto da dire. Abbiamo iniziato abbastanza bene, siamo riusciti a restare in partita per tutta la prima parte ma poi a metà del terzo quarto abbiamo subito due parziali di 0-6 e 0-7 e non siamo più riusciti a recuperare". Così Michele Bertieri (nella foto), coach del Cmc, commenta la partita con il Cus Pisa, valida per gara quattro dei playout, finita con un -31 che ai biancocelesti è costato la retrocessione in divisone regionale 1.

"Non siamo più riusciti ad alzare la testa, abbiamo avuto un crollo verticale, anche emotivo - continua Bertieri – abbiamo reagito nel secondo quarto ma poi basta. E’ venuta fuori la loro migliore condizione fisica e mentale, di una squadra che ha giocato con il vantaggio del 2-0 delle prime due gare, che ha avuto una prestazione eccellente, che ha fatto registrare alte percentuali al tiro dove ha sbagliato poco. Noi invece abbiamo sbagliato molto e abbiamo avuto basse percentuali al tiro. In gara quattro non siamo riusciti a fare quello che avevamo fatto in gara tre".

Per i carraresi la strada salvezza si era già messa in salita con il nono posto della prima fase, era diventata insidiosa al termine della seconda fase per poi diventare quasi impraticabile a inizio play out. E anche se il Cmc avesse superato l’ostacolo Pisa, non è detto che sarebbe riuscito a superare la seconda fase playout.

ma.mu.