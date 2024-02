Basket, in serie C torna al successo il Cosmocare CUS Pisa in casa con Valdarno

Pisa, 19 febbraio 2023 – Epilogo sfortunato della prima fase del campionato di serie C per il Cosmocare CUS Pisa che, nonostante il meritato successo sul fanalino di coda Synergy Basket Valdarno, in virtù della vittoria di Carrara con Sancat Firenze, sarà costretto a giocare il girone finale per la salvezza con US Livorno, Fides Livorno, Montevarchi, Bottegone, Monsummano e Fucecchio, portandosi dietro solo due punti per il successo nella fase iniziale con Monsummano. Ai ragazzi di Forti, va comunque il merito di essere tornati ai due punti dopo due mesi di sconfitte, un’iniezione di fiducia in vista di un finale di stagione molto impegnativo. LA CRONACA – E’ stata una gara in salita per i gialloblù padroni di casa, che ripresentavano Buzzo dopo due turni di assenza per infortunio. La cronaca ha visto le due squadre, spaventate per la posta in gioco, evitare l’ultimo posto, giocare contratte in un avvio che ha privilegiato gli ospiti, che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio per 14-19. Nel secondo parziale Buzzo trascina la squadra verso il ricongiungimento, con un canestro, una tripla e due liberi, 7 dei 20 punti che consentono ai gialloblù di andare al riposo in sostanziale parità (34-35). Alla ripresa del gioco ancora grande equilibrio in campo, con Fiorindi protagonista al tiro, autore di un percorso netto da due e da tre, per un 17-17 che rinvia il verdetto all’ultimo quarto. Nei dieci minuti conclusivi sono gli ospiti a cedere, con Fiorindi e Quarta dall’arco e Spagnolli da sotto e in lunetta, bravi a trascinare la squadra verso un successo che mancava al CUS da troppo tempo. I VALORI – Bravi tutti gli universitari, per l’impegno e la determinazione nella ricerca della vittoria. Da segnalare, in doppia cifra, Fiorindi, Giannelli, Spagnolli e Carpitelli, gli ultimi due anche molto presenti ai rimbalzi. CUS Pisa Cosmocare-Synergy Valdarno 67-59 Parziali: 14-19, 20-16, 17-17, 18-7 Cosmocare CUS Pisa: Cerulli, Fiorindi 12, Cosci, Colombini, Buzzo 9, Corbic 3, Spagnolli 13, Carozzo, Siena, Giannelli 10, Carpitelli 13, Quarta 7. All.: Forti. Synergy Basket Valdarno: Mesina F., Coppi 13, Lanucci 3, Mesina G., Coradeschi 2, Marchionni, Bianchi 4, Quaglia 15, Innocenti 8, Ceccherini 9, Morandini 5, Mancini. All.: Baggiani. Giuseppe Chiapparelli