Basket In Serie C turno infrasettimanale. Il CmC lancia la sfida al forte Pontedera. Trasferta insidiosa

Occasione di pronto riscatto per il Cmc che questa sera (ore 21.15) fa visita al Pontedera nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C. Il compito di Cirillo (nella foto) e compagni non è facile: i pisani vengono dalla sconfitta nel derby con il Cus Pisa e sono scivolati a 4 punti dalla vetta per cui vorranno sicuramente rimettersi in carreggiata, per restare nel gruppo delle quattro che disputeranno la seconda parte del campionato, chiamata fase B interregionale, da dove usciranno le squadre che si giocheranno la promozione ai playoff. In 12 giornate il Pontedera ha raccolto 14 punti, frutto di 7 vittorie e 5 sconfitte. Aria diversa in casa biancoceleste dove la classifica si è fatta seria e dopo 12 giornate i punti in carniere sono solo 8, con 4 successi e 8 sconfitte. All’andata il Cmc si è imposto 82-69. Dell’ultima giornata giocata, di positivo per i carraresi c’è solo la sconfitta della Synergy che resta ultima, mentre vincono il Monsummano che si avvicina a quota 6, vince il Pisa che sale a quota 10 e stacca il Cmc di 2 punti, vince la Fides Livorno che adesso vanta il 2-0 negli scontri diretti.

La classifica: Mens Sana Siena e Pino Firenze 18; Sancat Firenze 16; Pontedera e Don Bosco Livorno 14; Fides Livorno 12; Cus Pisa e Agliana 10; Cmc 8; Monsummano 6; Synergy Valdarno 4.

ma.mu.