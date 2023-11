Basket, in serie C un ritrovato CUS Pisa supera nettamente in casa Monsummano

Pisa, 13 novembre 2023 – Terzo, rassicurante, successo per il Cosmocare CUS Pisa, nell’ottava giornata del campionato di serie C. Contro un Monsummano che vale certo di più degli attuali due punti in classifica, i ragazzi di Cristiano Forti hanno legittimato il successo con 14 triple ed un gioco dinamico che ha esaltato i giovani. LA CRONACA - Apre la sfida Quarta, a cui risponde Vettori, con le due compagini che si alternano nel vantaggio. Spagnolli, che nel primo parziale mette a segno 12 punti, il rientrante Giannelli, con 5 punti consecutivi, ed il canestro sulla sirena di Cristofani chiudono il primo quarto sul 21-13. Calderaro, Manetti e Danesi portano gli ospiti a -4, ma Ense e Madeo piazzano due triple in rapida sequenza, riportando gli universitari a +9. Ancora due triple di Madeo fissano il risultato al riposo lungo sul 40-26. In avvio di ripresa il CUS continua a condurre le danze e, con le bombe di Ense, Quarta e Siena arriva al vantaggio massimo di 21 lunghezze; coach Matteoni ricorre al time-out e Manetti e Tommei dimezzano lo svantaggio. E’ la volta di coach Forti a interrompere il gioco e, alla ripresa, Giannelli trascina i suoi verso la tenuta del margine attivo (63-54). Spagnolli da due e da tre, imitato da Ense, riporta Pisa a +15 nell’ultimo periodo, ed è ancora una tripla di Giannelli a chiudere la partita sul 85-68. I VALORI - In evidenza Daniel Spagnolli in doppia/doppia cifra (19 punti con 6 su 10 da due, 2 su 3 da tre, 1 su 2 in lunetta e 17 rimbalzi) e Jacopo Giannelli (16 punti, 2 su 3 da due, 4 su 7 da tre e 4 rimbalzi). Buona partita per i due under Filippo Cristofani e Federico Madeo che hanno dato energia, soprattutto nella fase difensiva, e del ritrovato Ludovico Quarta (11 punti con 2 su 2 da due, 1 su 3 da tre e 4 su 4 ai liberi). Cosmocare CUS Pisa- Shoemakers Basket Monsummano 85-68 Parziali: 21-13, 19-13, 23-28, 22-14 Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 8, Cosci, Colombini, Cristofani 5, Ense 9, Corbic, Spagnolli 19, Siena 5, Giannelli 16, Madeo 9, Carpitelli 3, Quarta 11. All.: Forti. Gioielleria Mancini Shoemakers: Danesi 9, Parlanti, Cantrè 2, Meacci 2, Calderaro 5, Vettori 4, Lepori, Giusti, Tommei 23, Cellerini, Santi 2, Manetti 21. All.: Matteoni. Giuseppe Chiapparelli