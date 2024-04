Basket, in serie C una Pallacanestro Femminile Pisa discontinua perde con Montecatini

Pisa, 07 aprile 2024 – Prima sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella seconda fase del campionato di serie C, orientata alla salvezza. Nella gara interna contro la Pallacanestro Femminile Montecatini, che si era imposta già due volte nella prima fase, le ragazze di Stefano Zari hanno perso ancora, a causa di un pessimo inizio e di una costituzionale incapacità di mantenere la giusta continuità, sia in attacco, sia in difesa. LA CRONACA – Secondo un copione già visto, le biancorosse partono un po’ contratte, incapaci di andare a segno, con le avversarie, padrone assolute del campo nei primi 5 minuti, trascinate dall’esperta Vannucci che, nel primo quarto, con 2 triple e un canestro, ha segnato 8 dei 18 punti termali. Chiuso il primo periodo sotto per 10-18, le biancorosse hanno sostanzialmente tenuto nel secondo, in cui, pur segnando solo 10 punti (4 di Benedettini e di Garruto), hanno però registrato la difesa, lasciando ad 11 le avversarie. Al riposo sul 20-29, le padrone di casa sono tornate sul parquet con maggiore determinazione, trovando nel terzo periodo 12 punti di Benedettini (2 triple), che hanno fatto pensare ad una possibile rimonta, che non si è però concretizzata (35-43). Nell’ultimo periodo le biancorosse non sono riuscite ad invertire il corso del match, e, per le esperte termali, è stato facile controllare il vantaggio nei minuti finali. Nove le atlete a segno nella squadra di Stefano Zari, con la solita Benedettini in doppia cifra con 18 punti. PROSSIMA SFIDA – Le ragazze del presidente Guerrini tornano in campo lunedì 15 a Firenze, sul parquet ostico della Florence Basket, con cui si sono spartite la posta in palio nella prima fase, perdendo in trasferta e vincendo in casa. Di là dalla relativa tranquillità di classifica (ben 8 sono i punti di vantaggio sull’ultima con sei sole gare da giocare), un successo alla palestra dell’Affrico potrebbe avvicinare la Pallacanestro Femminile Pisa alla certezza matematica della permanenza in serie C. Pallacanestro Femminile Pisa-PF Montecatini 48-57 Parziali: 10-18, 10-11, 15-14, 13-14 PF Pisa: Scuderi 2, Sereni 3, Ferri, Benedettini 18, Barghini 2, Selmi 5, Nannini 6, Cioni, Beccari, Mercolini 5, Garruto 4. All.: Zari.