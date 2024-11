Basket, in serie C una Pallacanestro Femminile Pisa sprecona perde in casa con Baloncesto

Pisa, 24 novembre 2024 – Niente da fare, per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella sesta giornata del campionato di serie C, scavalcata in campo ed in classifica dal Baloncesto Firenze, compagine tutt’altro che imbattibile, al termine di un incontro casalingo che le biancorosse non hanno mai giocato con la testa, a testimonianza di un momento di crisi da cui le ragazze di Stefano Zari devono assolutamente uscire prima possibile. Il punteggio, già critico al riposo, è diventato proibitivo nella ripresa per le pisane, che non hanno ovviamente chance contro qualunque avversario, quando segnano solo 40 punti.

LA CRONACA – L’avvio è stato subito in salita per le biancorosse, a segno nel primo quarto con 5 punti di Selmi, ma incapaci di superare quota 11 alla fine del periodo, vinto dalle ospiti per 11-15. Non va meglio nel secondo periodo, nonostante le triple di Mercolini e Filippini, a cui Baloncesto risponde con un parziale di 12-22 che chiude di fatto la partita al riposo (23-37). Nella ripresa due canestri di Garruto illudono la Pallacanestro Femminile, che non va oltre il 6-9 nel terzo parziale, concludendolo sul 29-46. Nel quarto decisivo non va meglio per le biancorosse, che trovano due triple di Mercolini e Turco, senza peraltro poter cambiare il corso e l’esito del match.

PROSSIMO INCONTRO – In un campionato estremamente livellato, in cui i valori tra le prime e le ultime non sono così distanti, la Pallacanestro Femminile Pisa gioca domenica a Capannori, sul campo della neopromossa Farmacia Biagi, che ha attualmente due punti in più delle biancorosse. Si tratta di una partita alla portata di Benedettini e compagne, purchè affrontata con un diverso approccio mentale, con maggiore lucidità al tiro, evitando i clamorosi errori delle ultime giornate.

“Lavoreremo in palestra per poter uscire da questo momento difficile -commenta coach Stefano Zari- nella consapevolezza che una vittoria ci potrebbe aiutare a reagire e a trovare stimoli nuovi”.

Pallacanestro Femminile Pisa-Baloncesto Firenze 40-54

Parziali: 11-15, 12-22, 6-9, 11-8

Pallacanestro Femminile Pisa: Nesti 2, Mercolini 9, Turco 7, Ferri 2, Benedettini 2, Barghini 2, Selmi 5, Fazi, Edu Mengue 2, Filippini 3, Garruto 6, Beccari. All.: Zari.