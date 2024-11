Sconfitta bruciante in casa per la Stosa. Spezia s’impone negli ultimi secondi

STOSA

87

spezia

92

STOSA: Bartoletti 3, Dal Maso 2, Joksimovic 16, Zocca 20, Olleia, Costantini 9, Calvellini 13, Gianoli 12, Braccagni 12, Senbergs ne, Francesconi ne. All. Evangelisti.

SPEZIA: Carpani 13, Pettinaroli 12, Loschi 2, Ramirez 6, Gogoshvili 6, Merlo 4, Leporati ne, Morciano 18, Tedeschi, Dias 31. All. Diacci.

Parziali: 22-30; 48-52; 67-68.

SIENA – È un ko che brucia quello della Stosa nell’ultima di andata contro La Spezia. I rossoblù gettano al vento i 2 punti negli ultimi secondi di gara dopo aver rincorso, sorpassato e preso l’inerzia di una gara che a 50“ dal termine su 87-84 sembrava chiusa. L’inizio partita è tutto di marca ligure: Pettinaroli e Morciano bombardano dalla lunga distanza costringendo Evangelisti al time out dopo 2’30“ sul 3-11 esterno. Spezia tocca il +16 sul 5-21 segnando in tutti i modi. La risposta senese è affidata a Calvellini e Costantini che accorciano sul 13-23. Le triple rossoblù permettono alla Virtus di avvicinarsi, ma Spezia chiude avanti la prima frazione 22-30. In avvio di secondo quarto i senesi sbagliano 2-3 soluzioni semplici vicino a canestro mentre gli ospiti non perdonano e dal possibile -6 Spezia vola sul 24-40. La reazione della Stosa è veemente: i rossoblù sono più solidi in difesa anche se gli ospiti trovano buoni canestri con Dias e Carpani, ma la rimonta inizia con le giocate di Zocca (foto) e i canestri di Gianoli e Joksimovic. La Virtus tocca il -5 sul 45-50, i liguri allungano ancora dalla lunetta, ma la tripla di Costantini sulla sirena fissa il punteggio sul 48-52 alla pausa di metà gara. La terza frazione inizia sotto il segno della Stosa, che mette per la prima volta la testa avanti grazie a Zocca e Calvellini: 57-56 interno a 6’ dalla fine del terzo quarto. La Virtus si porta sul +3 ma non riesce mai ad allungare sbagliando ottime occasioni. Gli ospiti ne approfittano per trovare il nuovo vantaggio in chiusura di quarto quando la Tarros conduce 67-68. L’ultimo quarto è un susseguirsi di vantaggi e contro vantaggi. La Spezia ritrova il +4 con un Dias dominante sotto le plance che chiuderà con 13/13 da 2 punti. La Stosa risponde con Joksimovic e i canestri degli esterni. Zocca mette l’87-84 ma la Virtus non trova il colpo del ko. Nelle ultime 2 difese i rossoblù concedono 4 punti agli ospiti e il tiro della vittoria di Joksimovic si stampa sotto la struttura del canestro. La Spezia porta a casa i 2 punti ma per la Virtus c’è tanto rammarico per l’occasione persa.