Basket, in serie C un’incompleta Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa con Affrico

Pisa, 26 ottobre 2024 – Una Pallacanestro Femminile Pisa, priva di due attaccanti importanti come Benedettini e Sgorbini, ha perso, in serie C, nell’esordio casalingo contro l’Affrico Firenze, che si è dimostrata compagine più ispirata nelle conclusioni da fuori, come attestano le 5 triple fiorentine contro le sole 3 pisane, mettendo una seria ipoteca sul risultato già nel primo quarto.

LA CRONACA – Il quintetto biancorosso, sceso in campo con Scuderi, Mercolini, Turco, Edu Mengue e Garruto, stecca all’inizio, compromettendo il match con un primo quarto inguardabile, concluso sul 5-13, frutto di un attacco sterile e di una difesa piuttosto malmessa, che concede tiri da sotto e dalla distanza a Frosali e compagne. Nel secondo periodo le ragazze di Stefano Zari, coadiuvato in panchina da Carlo De Filippis, entrano in partita e, trascinate da Turco, autrice anche di una tripla, segnano 14 punti, pur senza riuscire a colmare il gap al riposo (19-28). Nella ripresa le fiorentine allungano ancora, portandosi sul massimo vantaggio di 12 lunghezze alla fine del terzo periodo (29-41). Nell’ultimo, due triple, di Garruto e Mercolini portano la Pallacanestro Femminile Pisa a -5, ma Firenze resiste e vince meritatamente un incontro condotto in testa per quaranta minuti.

I VALORI – In una serata certamente non delle migliori, nove sono le atlete a segno, tutte con punteggi molto bassi, ad esclusione di Turco, unica in doppia cifra con 10, e Garruto con 9.

“C’è ancora bisogno di lavorare tanto – commenta coach Zari a fine gara- in un contesto che ricorda un cantiere aperto”.

PROSSIMA GARA - Prossima gara nuovamente in trasferta, domenica 3 novembre a Montecatini, contro la locale Pallacanestro Femminile, compagine quadrata, che ha conservato il telaio della scorsa stagione, integrato opportunamente per puntare ai play-off. Le ragazze del presidente Laura Guerrini dovranno essere al completo per poter essere competitive sul parquet termale.

PFP Pisa-Affrico Firenze 40-50

Parziali: 5-13, 14-15, 10-13, 14-9

Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi, Nesti 2, Mercolini 3, Turco 10, Ferri, Barghini 2, Selmi 2, Nannini, Cioni 2, Edu Mengue 5, Filippini 5, Garruto 9. All.: Zari.

Affrico Firenze: Navarra 2, Mascio 11, Fusi 2, Matteini, Mazzoni 13, Casiglia 6, Passoni 7, Sadun 2, Santi, Frosali 7. All.: Cosi.