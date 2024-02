Basket, in serie C un’incompleta Pallacanestro Femminile Pisa perde nettamente in Valdarno

Pisa, 3 febbraio 2024 – Niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa a San Giovanni Valdarno, sul campo della vicecapolista CMB Valdarno, nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C. Le ragazze di Zari, in formazione rimaneggiata per la perdurante assenza delle infortunate Garruto e Mercolini, hanno approfittato del match impari contro un quintetto decisamente più attrezzato, per provare nuove situazioni di gioco e mettere a punto movimenti che saranno utili nella seconda fase per la salvezza. LA CRONACA – Le biancorosse, prive di Mbeng, Garruto e Mercolini, giunte a San Giovanni Valdarno con sole dieci atlete, vengono schiacciate in avvio dalle padrone di casa, autrici di un parziale iniziale di 18-4: solo Nannini e Ferri vanno a segno nei primi 10 minuti, in cui di fatto le locali ipotecano il successo. La potenza offensiva pisana aumenta però nel secondo periodo, in cui Scuderi, Benedettini, Selmi e Sereni vanno a segno, andando al riposo sul 39-17 per le valdarnesi. Alla ripresa del gioco le ragazze di Zari, a risultato ormai acquisito, giocano il loro quarto migliore, aggiudicandosi il parziale per 20-22, andando a segno con fluidità con Scuderi, Benedettini, Selmi, Nannini e Beccari (59-39). Nei minuti conclusivi la birra è terminata, il risultato è ormai chiaro ed il match scivola verso la fine, con un 12-4 per Valdarno che vede a segno, in casa biancorossa, solo Cioni e Benedettini, quest’ultima unica a terminare la gara in doppia cifra, con 12 punti (1 tripla), seguita da Scuderi con 9 punti e 2 triple. PROSSIMO IMPEGNO – Ormai lontana dalle prime quattro posizioni, che abiliteranno, nella seconda fase, alla disputa del girone per la promozione in serie B, la Pallacanestro Femminile ha ancora tre gare per terminare la regular season e approdare, con la migliore classifica possibile, al girone per la permanenza in categoria. In tal senso, il turno di riposo previsto nella prossima giornata sarà utile per proficui allenamenti in attesa del recupero delle infortunate. CMV Valdarno-PF Pisa 71-43 Progressivo: 18-4, 21-13, 20-22, 12-4 Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi 9, Sereni 2, Ferri 2, Benedettini 12, Ward, Selmi 8, Nannini 4, Beccari 2, Cioni 2, Fazi. All.: Zari.

GC