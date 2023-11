Basket. Incroci molto pericolosi. Bcb e Desio alla livornese

Ci sono 11 squadre nel giro di due punti nel girone B di serie B. Questo significa, ovviamente, che regna il massimo equilibrio e, di conseguenza, che ogni giornata è più d’uno lo scontro al vertice. Come quello di stasera (ore 20.30) al PalaFacchetti di Treviglio tra una delle capoclassifica, la Lissone Interni Brianza Casa Basket, e la Libertas Livorno che fa parte del gruppone delle inseguitrici a quota 8 punti. La giovane squadra di Nazareno Lombardi ha dimostrato un eccellete spirito di reazione dopo i due ko in trasferta a Salerno e Montecatini superando due big quali Legnano prima e Omegna a Verbania nel turno infrasettimanale dove ha condotto praticamente dal 1’ al 40’ rischiando la beffa con la doppia tripla di Picarelli finita sul ferro dopo una incredibile rimonta dei padroni di casa.

"Molto bene i primi due-quarti in cui difensivamente abbiamo tolto molto all’attacco di Omegna, mentre davanti abbiamo tenuto un ritmo che ci ha permesso di ottenere canestri facili" dice Lombardi. L’altra brianzola, la Rimadesio, avrà come avversaria… l’altra livornese, ovvero la Pielle allenata dall’ex coach di Bernareggio Marco Cardani. Per i bluarancio – ancora privi di Fumagalli e Caglio – l’appuntamento è in terra toscana al PalaMacchia (già espugnato quest’anno) domani alle 18. Il quintetto di coach Gallazzi è reduce dallo stop interno contro Avellino.

Ro.San.