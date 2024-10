Basket, inizia il campionato di Divisione Regionale 2 con IES, GMV e CUS Pisa al via

Pisa, 10 ottobre 2024 – Al via il campionato di Divisione Regionale 2, che vede CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport Pisa inserite nello stesso girone: la IES esordisce in casa, venerdì alle 20,30 al palasport contro Piombino, il CUS gioca domenica a Livorno, sponda Liburnia, mentre il GMV, sempre a Livorno, affronta Brusa US, nel posticipo di lunedì.

LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U.S. Livorno, Pallacanestro Valdera, Versilia Basket 2002, Piombino Basket Club, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Basket Rosignano e Bcl Lab Lucca. Le squadre classificate ai primi quattro posti di ogni girone saranno ammesse ai play-off, quelle classificate dal quinto al decimo posto saranno salve, le ultime quattro squadre saranno ammesse ai play-out per una retrocessione.

GMV – La società di Ghezzano ha fatto tesoro dell’esperienza del passato, mettendo a disposizione dei confermati coach Cinzia Piazza, coadiuvata dal vice Daniele Meschinelli, un roster più profondo. Lo scheletro di base rimane il medesimo dell’anno scorso con Davini, Farnesi, Bini, Mendoza, Badalassi, Ferretti, Spagnoli, Botto, Leoncini, Buttitta, ed il ritorno di Balestrieri, assente nella seconda metà del campionato 2023-24, mentre rimane infortunano Curci. I nuovi ingressi sono Woszczyk Nikodem, ventenne dal Dream Basket U20 e Gregorio Franceschi, classe 2003, l’anno scorso in DR1 nel basket Calcinaia, che aumentano l’altezza media della squadra, oltre ai ragazzi 2005 del vivaio GMV Costantino Porpora, Valerio Pandolfi, Nicolò Abruzzese e Daniele Gorini.

IES SPORT - Il roster, molto nutrito, della stagione 2024-25, comprende i confermati Bonacci, Bonasera, Sciamanda, Villani, Giusfredi (capitano), Betti, Gravina, Tasca, Veneziani, Mazzantini, D'Amico, Fedeli e Ciarniello. A questi si aggiungono importanti innesti come i rientranti Filippo Fruzza e Gianmarco Timpano, di ritorno dopo un anno al CUS Pisa, seguiti da Lorenzo Raimo e Luca De Vincentis, pure provenienti dal CUS, e Andrea Lazzeri, benchè impegnato in modo non continuo, che gli appassionati pisani ricordano al CUS in C ed in molte compagini toscane in C e B. Saranno inoltre del gruppo Tommaso Izzo, Alberto Ruschi, Edoardo Rugi, lo scorso anno a Prato, ma in passato già con la IES, ed i giovani Michele Argamante e Tommaso Baldaccini, in doppio tesseramento con il Dream.

CUS PISA – La rosa del team universitario, sempre targato Cosmocare, è quella che è cambiata maggiormente, vista la scelta della dirigenza di puntare sui più giovani, lasciando liberi i giocatori più noti, con esperienze in serie superiori. Della squadra 2023-24, agli ordini del nuovo coach Simon Giorgio La Pietra, sono rimasti solo Papa, Benfratello e Fusco, a cui si aggiungono gli under 20 dello scorso anno Padeletti (condiviso con la serie C), Galello, Donati, Di Lernia e Mercanti. A loro si aggiungono atleti 2004 e 2005 di provenienza locale (Pontedera e Calcinaia) o giunti a Pisa per l’università: un parco sostanzialmente rinnovato, che vedrà, nel corso della stagione, gli obiettivi da raggiungere.