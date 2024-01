Basket interregionale. Esame per la Virtus a casa della big. Loreto Pesaro

La Virtus Civitanova è attesa da una trasferta da brividi perché alle 21.15 di oggi affronterà in trasferta la Loreto Pesaro, seconda forza del campionato di basket di B interregionale. I civitanovesi, al quart’ultimo posto con 14 punti, dovranno superarsi come hanno fatto poche settimane fa a Matelica. "I pesaresi – dice Marco Pallotti (foto), gm della Virtus Civitanova – costituiscono una squadra molto forte e per di più vorranno riscattarsi dalla sconfitta di sette giorni fa a Senigallia". I civitanovesi stanno pagando acciacchi, infortuni e l’influenza che di volta in volta privano il coach di alcuni elementi in una rosa corta, e come sette giorni fa alcuni elementi hanno stretto i denti per scendere in campo pur accusando dei problemi. "Stiamo pagando troppo questa situazione che sta caratterizzando un periodo negativo determinato da un’infermeria che non intende svuotarsi". Ma adesso c’è da pensare solo alla gara di stasera nella speranza che il tecnico possa contare su tutti gli elementi della rosa. "Noi – aggiunge Pallotti – abbiamo una delle migliori difese e dobbiamo mantenere questa capacità, ma nel contempo c’è da fare qualcosa di più in attacco giocando in velocità, cercando il canestro con il contropiede. Oggi ci attende un test importante e vediamo come reagisce la squadra".