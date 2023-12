Basket interregionale serie B. Domani la capolista Halley a casa del Pescara. Coach Trullo: "C’è da mantenere la testa dl girone»

Domani alle 20.30 la Halley Matelica torna in campo per disputare l’ultima gara del 2023, la terza del girone di ritorno. L’impegno è sul parquet del Pescara Basket, formazione che occupa attualmente la penultima posizione di classifica assieme al Roseto (8 punti in 13 gare). I matelicesi, invece, sono da soli al comando del girone con due lunghezze di vantaggio sul Bramante Pesaro. "Dobbiamo stare concentrati – dice il coach Antonio Trullo – perché, se vogliamo mantenere questo primo posto che ci siamo guadagnati fin qui, dovremo passare su un campo non facile come quello di Pescara. In ogni caso fa piacere essere in vetta, pur sapendo che con questa formula ha un peso relativo. Conteranno gli scontri diretti e conteranno le sfide con il girone F, dove ci sono due super squadre come la Virtus Roma e Fiumicino che hanno allestito roster pescando a piene mani dai piani superiori. I conti li faremo alla fine, ma direi che possiamo essere contenti ripensando al 2023 nel suo complesso, quindi comprendendo anche la seconda parte della passata stagione: logico che se vinceremo pure a Pescara lo saremo ancora di più".

La Halley spera di recuperare in tempo per il match il "lungo" Ciampaglia, che giovedì scorso ha accusato una distrazione muscolare in allenamento e ha dovuto saltare la sfida di domenica contro Roseto: "Non sappiamo se potremo riaverlo in campo, speriamo di sì", ha rimarcato il coach. Poi, sull’assenza di Verri (rientrato da poco dopo un lungo infortunio), il tecnico ha detto che il giocatore "è fuori squadra per decisione dello staff e della società". Vedremo se con lui si ricomporrà la situazione.

m. g.