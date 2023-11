Basket interregionale. Virtus a caccia di punti a casa del Pisaurum

Le volate hanno detto male alla Virtus, castigata nei finish serrati. Un peccato perché la squadra di Schiavi avrebbe meritato qualcosa in più dei 6 punti. C’è un solo modo per lenire le ferite: bandire languori e rimpianti e tornare subito alla vittoria. Sarebbe un bel segnale, se dall’anticipo serale di Pesaro (oggi alle 21 si gioca in casa del Pisaurum) gli aquilotti riemergessero con due punti in più in saccoccia. La squadra di coach Surico è allineata in classifica con la Virtus. Ma sul suo campo ha già perso due volte e l’organico non è superiore a quello civitanovese, almeno sulla carta. Uno dei big del passato, Alessandro Bini, ora gioca per la Virtus. Ed è in gran forma, al punto da essere stato l’mvp nel derby col Matelica. "La regular season è così corta, con appena 22 partite – dice il gm virtussino Marco Pallotti – che ogni sfida assume valore doppio. Perdendo solo con le corazzate di un soffio abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti". Una…lastra del Pisaurum? "Per tenergli testa sul suo campo dovremo giocar bene buttandoci alle spalle le scorie emotive del ko di mercoledì e il gran dispendio di energie. Se manterremo gli standard precedenti avremo buone chances di farcela".