Basket Ko di misura nella semifinale di Coppa. Peccato per i Legends: "Ma il vero nemico è stata la... condensa»

E’ stata la condensa la protagonista della semifinale di Coppa Toscana della Divisione regionale 1 di basket tra Legends e Asciano, persa dai carraresi al termine di una partita strana, finita con un punteggio stranamente basso e con nessun giocatore gialloviola in doppia cifra. "Non riuscivamo a restare in piedi – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) – e questo è stato un problema per entrambe le squadre. Ho provato a chiedere agli arbitri di non giocare, mi sembrava giusto non rischiare perché si continuava a scivolare, ma gli arbitri hanno deciso di far disputare ugualmente la partita e alla fine siamo contenti che nessuno si sia fatto male". Il palazzetto fiorentino dell’Affrico si è rivelato inadeguato a ospitare una final four (ma il problema ci sarebbe stato anche per una normale partita di campionato) con la pioggia che gocciolava dal tetto, non in campo, ma nei pressi delle due panchine. Fiorani però non accampa scuse: "Abbiamo giocato con Donati reduce dall’influenza, Falconi si è allenato solo nelle feste, ma le due squadre non erano sicuramente al meglio e tutti avevano paura di farsi male. Asciano è una squadra al nostro livello, ma non abbiamo giocato bene, potevamo anche vincere perché il punteggio è stato sempre in equilibrio e loro hanno fatto il canestro della vittoria su un tap-in all’ultimo secondo".

ma.mu.