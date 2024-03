Basket, la classifica di ItalHoop. Ruggeri, la stellina dell’Under 15 è il miglior classe 2009 d’Italia

In cima a tutti, il migliore d’Italia. Mattia Ruggeri, il prospetto più splendente del mondo Rinascita Basket Rimini, è il miglior 2009 d’Italia secondo la classifica ItalHoop. Il sito specializzato offre ranking a livello italiano di tutte le annate, dal 2003 in poi, generando graduatorie che vengono modificate col passare del tempo. In questo momento Mattia è lassù, al numero uno, e lascia dietro di sé tanti altri ragazzi talentuosi e con un avvenire importante. Due di questi giocano con l’Olimpia Milano (Tornese e Nicolodi al secondo e quinto posto), poi c’è il cervese David Bonomi in forza a Forlì (quarto) e addirittura tre dell’Aquila Trento (terzo Marchetti, settimo Dalla Bernardina e ottavo Modanese). In cima però c’è Mattia Ruggeri, che sta legittimando il tutto con una stagione dominante, in cui la sua Insegnare Basket Rimini è in testa alla classifica del girone emiliano-romagnolo di Under 15 d’Eccellenza con 19 vittorie e 1 sola sconfitta. Ibr è in vetta con 38 punti, al suo inseguimento ci sono settore giovanili importanti e corazzate come San Lazzaro, Virtus, Fortitudo e Reggio Emilia. Su ItalHoop sono ovviamente noti i leader della classifica per quanto riguarda le annate 2002 e 2003, che sono Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, poi si entra in chi veramente ancora si muove e gioca soprattutto a livello di giovanili. La curiosità, ben nota agli addetti ai lavori, è che Mattia Ruggeri è figlio d’arte. Suo padre, Massimo, non ha certo bisogno di presentazioni per il titolo juniores vinto a Rimini assieme a Myers, Semprini e Ferroni e per la carriera italiana ad alto livello, anche in casacca biancorossa. Ora tocca a Mattia, 32 punti di media in campionato e un futuro tutto da scrivere.