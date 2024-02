Basket. La Pfv batte Pisa e torna in vetta. Versilia, altra vittoria

Si inizia a vedere il traguardo nei campionati regionali di serie C femminile e Terza Divisione maschile. E la corsa nel rettilineo finale si preannuncia entusiasmante e al cardiopalma, specie in serie C dove la Sei Versilia Pfv sta per chiudere un girone dominato fin dalla prima giornata, e che rischia nelle battute finali di rivoluzionare ogni gerarchia. Nella 7ª giornata di ritorno, la terzultima complessiva, le viareggine sono tornate al successo dopo lo stop subìto a Prato regolando in casa il Pisa con un punteggio rotondo che non lascia spazio a interpretazioni: 48-29 e testa della classifica riconquistata...ma con riserva, dal momento che Valdarno ha osservato il turno di riposo. Nel frattempo, Prato ha espugnato Montecatini rimanendo in scia della Pfv, che ha due lunghezze di vantaggio sulle sue inseguitrici, ma ha una partita in più (le viareggine riposeranno all’ultima giornata). Riflettori puntati sull’anticipo dell’8ª giornata, dunque, con la Pfv che andrà a far visita a Valdarno domani nello scontro diretto (si gioca alle 21,30 a San Giovanni Valdarno) da vincere assolutamente. Classifica: Sei Versilia Pfv 26, Valdarno* 24, Prato* 24, Porcari* 20. Castelfiorentino* 10, Montecatini 10, Pisa* 8, Florence* 6, Gea Basket* 0.

In Terza Divisione maschile, nella 5ª giornata di ritorno il Versilia ha ottenuto un’altra bella vittoria espugnando Pontedera 46-50 e mantenendo 6 punti di vantaggio a quattro giornate dal termine. Classifica: Versilia* 22, Calcinaia 16, Fucecchio* 16, Cacciatori e Ciclisti* 14, Vicarello 12, Vicopisano* 10, Bellaria Cappuccini* 10, Pomarance 6, Dream Basket Pisa 4.

* una partita in meno.