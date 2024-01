Basket. La Pfv è inarrestabile. Versilia, altra vittoria

Non si fermano più le versiliesi nei campionati di serie C e Terza Divisione. Il fine settimana appena andato agli archivi ha fatto registrare un altro doppio successo per Sei Versilia Pfv e Versilia, che si confermano in testa nei rispettivi campionati. E se la Pfv deve guardarsi da un Prato che non ha alcuna intenzione di mollare, i pietrasantini sono riusciti per la prima volta a mettere un po’ di luce tra sé e gli inseguitori.

Serie C. La 2ª giornata di ritorno (11ª totale) porta in doppia cifra il numero di vittorie ottenute fin qui dal Sei Versilia Pfv. Dieci successi in altrettante uscite stagionali, che valgono il primato in solitaria a punteggio pieno. L’ultimo scalpo rimediato da Tamagnini e compagne è quello del Castelfiorentino: nell’anticipo di venerdì, la Pfv è andata a espugnare il palasport ’Gilarde’ con un’altra prestazione che lascia poco spazio all’interpretazione. Il punteggio finale di 30-45 segna un’altra tappa nella marcia delle viareggine. Che tuttavia non riescono a scrollarsi di dosso il Prato, vittorioso in trasferta sul campo del Gea fanalino di coda. Una sola vittoria separa in classifica le due compagini: lo scontro diretto del girone d’andata, vinto dalla Pfv.

Classifica: Sei Versilia Pfv 20, Prato 18, Valdarno 16, Porcari 12, Montecatini 6, Florence 6, Pisa 6, Castelfioretino 4, Gea 0.

Terza Divisione. È arrivato al giro di boa il girone B del campionato maschile di Terza Divisione. Nell’ultima giornata (la 9ª), il Versilia ha piazzato un’altra vittoria importante in chiave classifica: i neroarancio hanno avuto la meglio sul Dream Pisa, fanalino di coda del torneo, per 56-63 in terra pisana. Il Versilia vede dunque salire a +4 il vantaggio sulla seconda piazza, occupata da Vicarello (che deve recuperare una partita) e Calcinaia.

Classifica: Versilia 14, Vicarello 10, Calcinaia 10, Cacciatori & Ciclisti 8, Vicopisano 6, Fucecchio 6, Bellaria Cappuccini 6, Pomarance 4, Dream Pisa 2.