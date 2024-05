Basket, la Pielle spreca il match point per la finale: Avellino forza la serie a gara-4

Livorno, 24 maggio 2024 - Tutto rimandato a domenica in gara-4. La Pielle non capitalizza il match point a disposizione per volare in finale playoff per l’A2, e cade al Pala Del Mauro di Avellino contro la Del Fes per 82-70. Una sconfitta netta, in una serata dove Chiarini e compagni non hanno espresso il solito basket esplosivo e di qualità. Anzi, hanno subito la pericolosità dei Lupi campani, in grande spolvero questa sera con i due elementi a roster migliori come Nikolic e Vasl, rispettivamente a referto con 15 e 22 punti.

STARTING FIVE AV: Vasl, Verazzo, Burini, Nikolic, Bortolin (all. Crotti) PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

1QT (19-11) Primo canestro della partita è della Pielle, col fade away di Ferraro dal pitturato (0-2). Nikolic pareggia i conti in penetrazione (2-2). Grande combinazione tra Diouf e Lo Biondo, che taglia dall’angolo a centro area per appoggiare facilmente la palla al vetro (2-4). A metà frazione Avellino prende un piccolo margine portandosi sul 12-5 dopo il tap in di Verazzo. +9 al 6’ con il 2/2 di Bortolin (14-5). Punti preziosissimi per la PL con l’arresto e tiro di Laganà (16-7). Prima tripla di serata per Nikolic che vale il +12 (19-7). Nel momento del bisogno arriva Loschi a dare una svegliata ai suoi, prendendosi una tripla in ricezione di perfetta esecuzione (19-11).

2QT (36-27) Chinellato piazza un canestro da due punti in apertura di quarto, per il +10 (21-11). Stupenda la penetrazione di Laganà nonostante il contatto col difensore campano (21-15). Fresno però mitraglia dal perimetro per il nuovo +9 (24-15). Ancora Chinellato punisce la difesa sguarnita della Pielle, sbilanciata in contropiede, dato l’assist al bacio di Vasl: piedi a posto e tripla (27-16). Chiarini alla ricerca del ritmo partita, piazza un jumper a cui replica quello di Vasl (29-18). Difficilissimo l’arresto e tiro di Rubbini in area (29-20). Ma Vasl trova quel ritmo che è mancato nei primi due incroci al PalaMacchia (32-20). Coach Cardani non può far altro che spendere un time out. Prova a suonare la carica Michele Rubbini, con una tripla dal palleggio fondamentale per la PL al 17’ (32-23). Per poi ripetersi un minuto dopo dopo un catch and shoot dalla rimessa con Momo Diouf (32-26). Punteggio all’intervallo lungo 36-27 Avellino

3QT (62-46) Verazzo segna un canestro difficilissimo in apertura di quarto,a cui risponde sul ribaltamento Lo Biondo (36-27). Ancora l’airone stampa la tripla centrale che riduce a singola cifra lo svantaggio PL (36-27). Fiammata dello sloveno Vasl in transizione dopo una penetrazione fallita da Pagani (44-34). Ma Rubbini è splendido nel tenere botta alla difesa asfissiante di Avellino e a sparare la tripla del 44-37. Però, di nuovo, è un Vasl di una pasta differente rispetto alle due trasferte livornesi. Con Burini poi, trova un altro allungo decisivo che fanno scappare la Del Fes al 24’ (50-36). Corpo da centro, movimento da guardia: Bortolin non perdona dalla media (52-36). Campori tiene acceso un lumicino di speranza per una remuntada difficile ma non impossibile, con due triple di fila fondamentali: una dall’angolo sfruttando l’extra pass di Ferraro (56-41), la seconda frontale in transizione (58-44). Batte sul primo passo Giunta, Laganà, che penetra e punisce la difesa di Avellino (59-46). Ma Vasl stasera vuole a tutti i costi farsi perdonare le brutte prestazioni di gara-1 e 2, segnando sulla sirena la bomba del 62-46.

4QT (82-70) Schiacciata di Fresno in apertura di quarto. Nikolic bravissimo a sgusciare dalla doppia marcatura dei difensori PL (66-48). Loschi batte un colpo e spara la tripla del -15 (66-51). Ma ancora Nikolic replica a canestro (68-51). Prima Ferraro, poi Chiarini, prova a rientrare disperatamente la PL, con i due giocatori più in difficoltà al tiro in questa gara-3: al 35’ la PL è sotto di 13 (70-57). Crotti per spezzare il flow dei biancoblù non ci pensa due volte a chiamare il time out. In uscita, Vasl è una stufa, in uscita dai blocchi piazza la sesta bomba di serata (73-56). Ma quando la PL vede sfuggire la partita, comincia ad alzare le percentuali, con Lo Biondo per il -11 al 37’ (73-62). Comincia a giocare da PL soltanto negli ultimi scorci di quarto quarto, con un alley-oop meraviglioso di Chiarini per la schiacciata di Diouf (75-65). Fresno perde palla banalmente a metà campo, il felino Chiarini ne approfitta e appoggia la palla del -9 (76-67). Ma la tripla di Fresno al 39’ pare il presagio di titoli di coda ormai imminenti (80-67). Punteggio finale: 82-70.