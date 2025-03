Basket, la retrocessione è ormai certa per il CUS Pisa, battuto in serie C a Pontedera

Pisa, 20 marzo 2024 – Finisce a Pontedera l’avventura del CUS Pisa Cosmocare nel campionato di serie C: per gli uomini di Scocchera, ultimi, a 4 punti proprio dai padroni di casa, la vittoria era l’unico risultato utile per mantenere accesa la speranza di raggiungere i play-out, ma l’ennesima disastrosa pausa nella ripresa, con un break di 27-0 subito nei 5 minuti a cavallo tra la fine del terzo e l’avvio del quarto periodo, ha frustrato i sogni dei pisani, in vantaggio di 10 punti poco prima del riposo. Adesso solo la matematica tiene in gioco i cussini.

LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Siena e Carpitelli, il quintetto del cherubino cede a Mancini e compagni in avvio (25-16), per poi accorciare allo scadere del primo quarto, con una tripla di Siena ed un canestro di Carpitelli su assist di Cecconi (25-21). Il secondo parziale vede subito il CUS partire di slancio ancora con Cecconi e Carpitelli, che pareggiano, per poi trovare con una tripla ed un canestro del primo il vantaggio pisano (25-30). I padroni di casa, a secco per 6’, trovano 2 liberi, ma è ancora il CUS, con i canestri di Spagnolli e Carpitelli, ed una tripla del primo, a raggiungere il massimo vantaggio (27-37), prima che una bomba di Falchi allo scadere lo diminuisca (30-37). Alla ripresa del gioco l’ingresso di Burgalassi sembra favorire il CUS (30-39), ma gli universitari si spengono pian piano, di fronte ad una BNV più fisica, che riesce a ritrovare anche il tiro dalla distanza. Mentre i pisani sbagliano con Ciano, Burgalassi e Siena, i locali sorpassano con Malfatti (46-45), grazie ad un 10-0 nei minuti finali che taglia le gambe al CUS (52-45). L’ultimo quarto inizia con un Cosmocare impietrito, nel pallone, incapace di difendere e generoso con Pontedera, che mette a segno in 2’ un break decisivo di 17-0, interrotto solo da un bel canestro di Carpitelli (59-47). Scocchera tenta la carta della zona, che rallenta il ritmo offensivo avversario, ma in attacco i gialloblù continuano a sbagliare, cercando spesso velleitarie conclusioni dall’arco ed il vantaggio locale aumenta fino ai 20 punti conclusivi.

BNV Pontedera-CUS Pisa Cosmocare 72-52

Parziali: 25-21, 5-16, 22-8, 20-7)

Juve Pontedera: Regoli, Lucchesi 3, Lemmi 8, Belli, Maltomini G. 20, Falchi 3, Maltomini A. 2, Cergolj 12, Mancini 19, Onwuta, Doveri, Malfatti 5. All.: Becagli

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 2, Burgalassi 14, Colombini, Cecconi 7, Corbic, Spagnolli 5, Siena 8, Giannelli 4, Apolloni, Carpitelli 12, Quarta. All.: Scocchera.